«الوفد المصري» يعلن كشوف مرشحيه على مقاعد الفردى بعد العيد

انتهت أحزاب تحالف «الوفد المصرى» من إعداد كشوف مرشحيها على المقاعد الفردية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأبدت استعدادها للتقدم بها إلى لجنة الانتخابات الخاصة بالتحالف الأسبوع المقبل، للبت فيها واختيار المرشحين وفقاً للمعايير المقررة من قبل التحالف، الذي يضم أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والإصلاح والتنمية والمحافظين والوعى.

وقال المهندس شريف حمودة، عضو المجلس الرئاسى بالتحالف: «أعد التحالف قوائم بمرشحيه، ومازالت لجنة الانتخابات تتلقى طلبات الراغبين فى الترشح، من داخل الأحزاب أو خارجها، ومن المقرر تلقى اللجنة كشوف المرشحين من الأحزاب، خلال الأسبوع المقبل، للاطلاع عليها واختيار المرشح الأقوى فى كل دائرة بحيادية، بغض النظر عن انتمائه الحزبى، وفقاً للمعايير المقررة من قبل التحالف الخاصة بالسمعة والشهرة فى دائرته، وخبرته الانتخابية، التى سيكون لها عامل مهم بالنسبة للمرشحين، الذين سبق أن خاضوا الانتخابات، ووفقوا فيها أو شاركوا فى معارك انتخابية قوية، إلى جانب قدرة المرشح المادية على المساهمة فى الحملة الانتخابية».

وأكد أن التحالف قرر المنافسة على جميع مقاعد البرلمان للفوز بالأغلبية، مشيراً إلى أن حزب الوفد سيكون له العدد الأكبر من المرشحين باسم التحالف، يليه المصرى الديمقراطى، لافتاً إلى أن حزبه (المحافظين)، انتهى من تحديد 150 مرشحاً، سيتقدم بهم إلى لجنة الانتخابات بالتحالف، لخوض الانتخابات بـ120 مرشحاً على الأقل.