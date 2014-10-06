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أخذ عينات من منظفات مستشفى الدمرداش للتأكد من مطابقتها للمواصفات

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قال اللواء مدحت عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث ، إن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة قاما بأخذ عينات من المواد المنظفة الخاصة بالنظافة الشخصية والكلور الخاص بالعناية الشخصية من مخازن مستشفى الدمرداش، وتحفظا عليها لعرضها على معامل مصلحة الكيمياء، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمها.

وأضاف في تصريحات، الاثنين، أن المضبوطات تتعلق بأدوات للنظافة، وليست لها علاقة بأدوية المستشفى.

جاء ذلك بعد أن أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اتصالا مع رئيس جهاز حماية المستهلك للتحقيق فى شكوى بعض أطباء مستشفى الدمرداش، أثناء زيارته لها، الأحد، من أن بعض المطهرات والمنظفات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

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