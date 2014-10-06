المشرف على الحج السياحي يطالب الطوافة بالتعويض عن الوجبات الفاسدة

عقد مصطفى عبداللطيف، المشرف على بعثة الحج السياحي، وكيل أول وزارة السياحة، اجتماعا مع رئيس مؤسسة الطوافة وقيادات المؤسسة نقل إليه المشكلات التي شهدها الحج العام الحالى في منى وعرفات، التى تسبب فيها عدد من المطوفين.

واستعرض «عبداللطيف» في الاجتماع المشكلات التي حدثت، والتي من أهمها وجود وجبات غير صالحة وانقطاع التيار الكهربائي وتكدس الخيام وعدم كفايتها لأعداد الحجاج وفقا للمتفق عليه بالإضافة إلى تعطل بعض أجهزة التكييف وعدم كفاءاتها التبريدية، وسوء خدمات بعض المخيمات وتأخر تقديم الوجبات.

وأكد «عبداللطيف» أن رئيس المؤسسة أبدى تفهما واضحا لكل المشكلات واعترف بها، مؤكدا أن بعضها ليس من اختصاص المطوفين ووعد ببحثها جميعا، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع، الثلاثاء، في مؤسسة الطوافة لبحث صرف تعويضات للحجاج عن تلك الأخطاء من المطوفين، وبحث أسبابها جميعا وسيكون هذا الاجتماع بمشاركة المطوفين وشركات السياحة وممثلي الوزارة والغرفة.

وشدد المشرف على بعثة الحج السياحي على أن الوزارة تعمل على الوصول إلى تحقيق مصلحة الحاج بالدرجة الأولى وعلاج المشكلات التي وقعت الموسم الحالى من المطوفين وضمان عدم وقوعها الموسم المقبل.