رقم قياسي لرونالدو بـ22 هاتريك

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد في مرمى أثلتيك بلباو "الهاتريك" رقم 22 له في الليجا، ليعادل الرقم المسجل باسم اثنين من أساطير الكرة الإسبانية، ألفريدو دي ستيفانو، الرئيس الفخري الراحل للنادي الملكي، وتيلمو زارا.

وخلال الجولات الستة التي لعبها هذا الموسم في الليجا، من أصل سبعة خاضها الريال، سجل كريستيانو سجل 13 هدفا (الهداف)، وفي ثلاثة لقاءات أحرز هاتريك أو أكثر.

فقد سجل "هاتريك" في مرمى أثلتيك بلباو مساء الأحد، في اللقاء الذي انتهى لصالح "الميرينجي" بخماسية نظيفة، وآخر في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، و"سوبر هاتريك" في ملعب مرمى التشي.

وبلغ المعدل التهديفي لكريستيانو رونالدو 2.1 هدفا في المباراة الواحدة، وبأهدافه الـ13 في سبع جولات حقق أفضل سجل للاعب في تاريخ النادي الملكي.

وفي خمس سنوات قضاها في صفوف الريال، سجل "الدون" 22 "هاتريك"، ليعادل الرقم الذي حققه دي ستيفانو وزارا في 11 موسما.