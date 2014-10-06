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تشويه وجه محامي بـ”مياه النار” بكفر الشيخ والقبض على 9 متهمين

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تشويه وجه محامي بـ”مياه النار” بكفر الشيخ والقبض على 9 متهمين تشويه وجه محامي بـ”مياه النار” بكفر الشيخ والقبض على 9 متهمين

مديرية أمن كفر الشيخ

تعرض محامي للتشويه بإلقاء مياه النار على وجهه من قبل خصومه في احدى القضايا وتم نقل المحامي لمستشفى سيدي سالم التي حولته لمستشفى الطوارئ بطنطا قسم الحريق.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمد عمار رئيس المباحث بمديرية الأمن يفيد بوصول عبد الهادي بساط -39 سنة- محامي لمستشفى سيدي سالم لإلقاء مياه النار عليه مما أدى لتشويه وجهه وتم تحويله لمستشفى طنطا.

تمكن الرائد أحمد سيف رئيس مباحث سيدي سالم ومعاونيه من القاء القبض على 9 منهم اثنين قاموا بإلقاء مياه النار على وجه المحامي والهرب بدراجة بخارية ، و7 محرضين لهم كانوا على خصومه مع المحامين في احدى القضايا.

تم تحرير المحضر رقم 42998 جنح سيدي سالم ، وجاري العرض على النيابة العامة.

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