فى ذكرى استشهاد الرئيس السادات.. أبو حامد: «تحية لروح بطل الحرب و السلام»

وجه محمد أبو حامد، البرلمانى السابق، التحية لروح الرئيس الراحل أنور السادات، فى ذكرى استشهاده، واصفاً إياه بأنه «بطل الحرب والسلام»، ونشرأبو حامد صورة للسادات.

وكتب أبو حامد تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً: «تحية لروح بطل الحرب و السلام الرئيس السادات في ذكرى استشهاده … و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً».

وتحل اليوم الذكرى الـ 33 لاستشهاد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى استشهد على يد الجماعة السلفية المتشددة أثناء احتفاله بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1981، بعدما أهدرت دمه لتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل وسلسلة اعتقالات قام بها ضد الجماعات المتشددة.