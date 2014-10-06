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بالفيديو بالصور.. «عبارة السلام السورية» غرقت وبقى منها حطام بشر و«رسالة حب»

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لم يتبقى من «عبارة الموت» إلا جثث وأوراق اثبات شخصية ورسالة حب عفوية كتبت بخط اليد، ومصابين لا يصدقون هول ما حدث، وجواز سفر لطفلة تدعى هناء لم تتجاوز الـ4 سنوات، بجوار جواز سفر والدها والدتها.

رسالة الحب العفوية كتبت للأب عمار والأم ليلى والطفلة هناء السوريون الجنسية والتي قال فيها كاتبها: «حبي لكم... هل تعلمين حجم الشمس والقمر أنا احبكم بحجمهم وأكثر وحياتي كلها، أحببتكم كثيرا، لو ابتعدتم بالكثير الكثير، إنكــ لنور بعد اليوم من دونكم».

يروي أحد الناجين السوريين من غرق عبارة تستخدم لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر المتوسط إلى الشواطئ الإيطالية، أن العبارة ظلت تغرق على مدار ساعتين حيث غمرت المياه الأدوار السفلي فصعد من كانوا بالأسفل إلى الأعلى، فحدث خلل في التوازن، في سيناريو يذكرنا بكارثة «عبارة السلام 98 المصرية»، وكان الأكثرية من الأطفال والأغلبية من الجنسية السورية.

العبارة كانت تقل أكثر من 250 شخص نجا منهم فقط 70 وتم انتشال 9 جثث فقط، ولا تزال القوات الليبية في مدينة زواة تنتظر ظهور العديد من الجثث التي تصل للشاطئ بعد أيام غرق أي عبارة.

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