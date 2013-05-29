وفد مصري يغادر إلى اليابان لحضور الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر "تيكاد"

ورئيس الوزراء يلحق بالوفد خلال يومين

كتب : حسن حسين منذ 22 دقيقة

غادر القاهرة اليوم وفد مصري برئاسة السفير وائل نصر، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، متجها إلى اليابان في زيارة تستغرق ستة أيام، يشارك خلالها في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر طوكيو الدولي الخامس للتنمية الإفريقية "تيكاد"، الذي يبدأ السبت المقبل.

وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إن السفير إبراهيم علي حسن معاون وزير الخارجية، سيلحق بنصر خلال الساعات المقبلة للمشاركة في الاجتماعات، بينما يغادر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، خلال يومين لرئاسة وفد مصر في المؤتمر، الذي يشارك فيه كبار مسؤولي الدول الإفريقية والمؤسسات الدولية.

ويبحث المؤتمر ما تحقق من برامج التعاون بين اليابان والقارة الإفريقية في مجالات التنمية الشاملة، مع بلورة خطة تعاون للفترة المقبلة، ويُنتظر أن يتبنى "مسودة إعلان يوكوهاما".

من المقرر أن يجري قنديل على هامش المؤتمر مباحثات مع المسؤولين المشاركين فيه، وعلى رأسهم أمين عام الأمم المتحدة وقادة مؤسسات التمويل الدولية ورجال أعمال يابانيين.