الخارجية تدشن المركز الأول لإصدار التأشيرات خارج الدولة بسريلانكا

قام سعادة محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، وبحضور جاميني لاكشمان بيريس وزير الشؤون الخارجية السريلانكي، وبمرافقة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بسريلانكا، بافتتاح القسم القنصلي والمركز الأول لإصدار التأشيرات خارج دولة الإمارات، وذلك في العاصمة السريلانكية كولمبو.

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> وأعرب سعادة وكيل الوزارة بالإنابة في كلمة الافتتاحية بمناسبة تدشين المركز عن تقديره للجهود المبذولة والدور البناء والمثمر في تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سريلانكا، والتي تشهد تطوراً في مجالات متعددة.

وأكد سعادته أن تدشين القسم القنصلي ومركز إصدار التأشيرات الأول لدولة الإمارات في كولومبو، يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في القطاع القنصلي، وتحسين خدمة المتعاملين، إضافة إلى تسهيل إجراءات دخول فئة العمال إلى الدولة وذلك عبر البوابات الالكترونية بالمنافذ.

وأشار سعادته إلى أن الإجراءات المتبعة في مركز إصدار التأشيرات تتماشى مع الممارسات العالمية الرائدة في مجال إصدار التأشيرات، وتهدف إلى تحسين خدمة العملاء.

من جانبه ذكر وزير الشؤون الخارجية السريلانكي في كلمته أن افتتاح مركز التأشيرات الأول خارج دولة الإمارات في العاصمة كولومبو بسريلانكا يعتبر لحظة مهمة وتاريخية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عن مدى تقديره للإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الإيجابية، فهي ليست بغريبة على دولة الإمارات التي تربطنا بها علاقات ثنائية قديمة ووثيقة.

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> كما أشاد في كلمته بالنظام المتبع في مركز إصدار التأشيرات والذي يعتبر من أكفأ الأنظمة المستخدمة وبمعايير عالمية، والذي يختصر المدة الزمنية لتقديم الطلب واستخراج التأشيرة.

وفي ختام كلمته شكر دولة الإمارات على مواقفها الإقليمية والدولية المشرفة وعلى دعمها الدائم كصديق لجمهورية سريلانكا، متمنياً تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أوثق خلال المرحلة القادمة.

ويستوعب مركز التأشيرات الجديد، أكثر من 500 مراجع يومياً، وسوف يشمل التالي: التأكد من صحة جواز السفر الأصلي، مسح البيانات البيوميتيرية (بصمة العين، البصمة العشرية، بصمة الوجه) والفحوصات الطبية المسبقة من خلال عدد 15 مركزا صحيا في سريلانكا ومعتمدا من وزارة الصحة في دولة الامارات وذلك لعدم دخول أشخاص يحملون الامراض المعدية، إضافة إلى تجنب تكلفة الاستقدام والحجر الصحي والترحيل، وتحسين مستوى خدمة العملاء من خلال تقديم خدمات قنصلية متميزة حسب المعايير العالمية ومعايير مكتب رئاسة مجلس الوزراء سبع نجوم، وتسهيل دخول القادمين لدولة الإمارات عبر البوابات الالكترونية بالمنافذ.

يذكر أن وزارة الخارجية من خلال مركز التأشيرات ستقوم بتقديم كافة الخدمات الإدارية المرتبطة بإصدار التأشيرات وأذونات الدخول بالتعاون مع وزارة الداخلية في منظومة إلكترونية متكاملة، وذلك في إطار عال من الضوابط الأمنية وتحقيق أقصى حماية لجميع معاملات التأشيرات لدخول الدولة. وسيتم افتتاح مركزين جديدين لإصدار التأشيرات خارج الدولة قبل نهاية العام. وبصدد افتتاح 19 مركزا جديدا خلال الفترة القادمة.

حضر من الجانب السريلانكي كل من رؤوف حكيم وزير العدل، وديلان بيريرا وزير التوظيف الخارجي، وأتودا سنيفيراتنه وزير الشؤون القروية.

بينما حضر من جانب الدولة كل من عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة لدى سريلانكا، وأحمد الهام الظاهري مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية، ومريم الفلاسي مدير إدارة الشؤون الإعلامية والاتصال الحكومي بالإنابة، وأسامة عبدالله آل علي مدير مركز إصدار التأشيرات في كولومبو.

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