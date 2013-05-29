حماقى يعرض كليب "من قلبى بغني" للصحفيين قبل عرضه بالفضائيات

كتب : شيماء الحويتى منذ 15 دقيقة

في احتفال بسيط بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عقدت شركة "نجوم ريكوردز" مؤتمرا صحفيا لمحمد حماقي بمناسبة أحدث أعماله وهو الكليب الجديد "من قلبي بغني"، وهي الأغنية الرئيسية بالألبوم، والذي قام بتصويره في لبنان، وحضر المؤتمر مجموعة من الصحفيين وفريق عمل شركة النيل للإنتاج الإذاعي المالكة لـ"نجوم ريكوردز"، وأدار المؤتمر الإعلامي يوسف الحسيني.

وعرض حماقي، في بداية المؤتمر، الكليب الذي من المقرر عرضه على القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة بعد وضع اللمسات النهائية والأخيرة للكليب حتى يكون جاهزا للعرض بشكل نهائي.

كما شارك في المؤتمر كريم الحميدي، مدير نجوم ريكوردز، وتحدث عن خطتهم للسوبر ستار محمد حماقي ووجهة نظرهم في طريقة التسويق له، كما أكد أن الهدف ليس فقط الانتشار على المستوى المصري أو الإقليمي بل الهدف هو الوصول للعالمية بمفهومها الحقيقي.