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رودريجيز: دي ماريا صنع تاريخا مع ريال مدريد.. وهو ما أسعى لتحقيقه

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رودريجيز: دي ماريا صنع تاريخا مع ريال مدريد.. وهو ما أسعى لتحقيقه رودريجيز: دي ماريا صنع تاريخا مع ريال مدريد.. وهو ما أسعى لتحقيقه

إفي - أثنى الكولومبي جيمس رودريجز، الوافد الجديد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني على الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب الريال السابق الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على أثلتيك بلباو بخماسية نظيفة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال جيمس، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "لقد كان لقاء جيدا للغاية. عندما تكون دفاعاتنا جيدة، يكون الوضع أفضل. في الخطوط الأمامية لدينا لاعبون كبار يشكلون خطورة كبيرة. كل الفريق كان بحالة جيدة، واليوم سجلنا خمسة أهداف".

وعن دوره في منتصف الملعب، قال "يجب علي الركض، ولكنني اعتدت، هذا ما يريده المدرب. وأنا سأفعل هذا لأنني سعيد هنا".

وفيما يتعلق بالمقارنات التي عقدت بينه وبين دي ماريا، علق "انه لاعب كبير، قدم الكثير هنا، صنعا تاريخا، وأكن له احتراما كبيرا. هو محبوب للغاية هنا، وأنا وصلت لتوي، أود أن أصنعا تاريخا هنا".

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