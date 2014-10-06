رونالدو يحتفل بإنجازه مع صديقته

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، بالثلاثية التي أحرزها خلال لقاء فريقه أمس أمام أثلتيك بلباو في الليجا، بعشاء مع رفيقته عارضة الأزياء الروسية الأصل إيرينا شايك.

ونشر رونالدو صورة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تناقلتها وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين، يظهر فيها برفقة شايك وهما في مطعم وتبدو على ملامحهما السعادة.

يأتي هذا الاحتفال الخاص بعد أن قاد كريستيانو الفريق الملكي للفوز على بلباو بخماسية نظيفة في الجولة السابعة من الليجا، سجل منها هو ثلاثة أهداف ليعزز مكانته في صدارة هدافي البطولة بـ13 هدفا.

كما حقق كريستيانو إنجازا جديدا أمس بتسجيله "الهاتريك" رقم 22 له في الليجا، ليعادل الرقم المسجل باسم اثنين من أساطير الكرة الإسبانية، ألفريدو دي ستيفانو، الرئيس الفخري الراحل للنادي الملكي، وتيلمو زارا