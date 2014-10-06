أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو يحتفل بإنجازه مع صديقته

Google+ Print
رونالدو يحتفل بإنجازه مع صديقته رونالدو يحتفل بإنجازه مع صديقته

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، بالثلاثية التي أحرزها خلال لقاء فريقه أمس أمام أثلتيك بلباو في الليجا، بعشاء مع رفيقته عارضة الأزياء الروسية الأصل إيرينا شايك.

ونشر رونالدو صورة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تناقلتها وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين، يظهر فيها برفقة شايك وهما في مطعم وتبدو على ملامحهما السعادة.

يأتي هذا الاحتفال الخاص بعد أن قاد كريستيانو الفريق الملكي للفوز على بلباو بخماسية نظيفة في الجولة السابعة من الليجا، سجل منها هو ثلاثة أهداف ليعزز مكانته في صدارة هدافي البطولة بـ13 هدفا.

كما حقق كريستيانو إنجازا جديدا أمس بتسجيله "الهاتريك" رقم 22 له في الليجا، ليعادل الرقم المسجل باسم اثنين من أساطير الكرة الإسبانية، ألفريدو دي ستيفانو، الرئيس الفخري الراحل للنادي الملكي، وتيلمو زارا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع