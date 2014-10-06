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طائرات الجيش تلقي هدايا على المحتفلين بـ«أكتوبر» في «التحرير»

  • مصر
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احتفل مئات المواطنين، الاثنين، بالذكرى 41 لحرب أكتوبر في ميدان التحرير، ورفعوا أعلام ، وصورا للرئيس عبدالفتاح السيسى، وطاف المحتفلون أنحاء الميدان في مسيرات رددوا خلالها الأغانى الوطنية، وهتافات مؤيدة للجيش والشرطة.

وألقت طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة كروت هدايا تذكارية للمحتفلين، واستقبل المواطنون الهدايا بفرحة كبيرة، فيما ارتدى عدد من الأطفال المصاحبين لذويهم زي القوات المسلحة.

بينما ألقت قوات الأمن القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين مندسا وسط المسيرات القادمة لميدان التحرير، بعدما رفع شعار «رابعة» وسط الميدان، وأمسك المحتفلون به، وسلموه لقوات الشرطة.

وعززت قوات الشرطة والجيش من تواجدهما حول جميع مداخل ومخارج ميدان التحرير، لتأمينها، ودفعت بمدرعتين وسيارة أمن مركزى على كل مدخل، بالإضافة إلى تجول قوات الانتشار السريع والكمائن الدوارة في محيط الميدان.

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