افتتاح ديوان مظالم نقابة الأطباء لخدمة أعضاء النقابة وأسرهم

افتتح مصطفي الشربتلي رئيس ديوان المظالم برئاسة الجمهورية والدكتورخيري عبد الدايم نقيب الاطباء، ديوان مظالم نقابة الاطباء.

وأوضحت رئاسة الجمهورية -في بيان لها اليوم الاربعاء- أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات ديوان عام المظالم برئاسة الجم؟ورية بدعم انشاء وتفعيل مكاتب شكاوي مواطنين فعالة تقوم علي تقديم خدمة حقيقية للمواطن بحل شكواه وانشاء مظلمة تحت مظلة النظام الموحد لديوان عام المظالم.

ويقوم مكتب الشكاوي بالنقابة بخدمة أعضاء النقابة من الأطباء وذويهم فيما يختص بالشكاوي المرسلة الي ديوان عام المظالم برئاسة الجمهورية ، بالاضافة إلي شكاوي المواطنين الخاصة بأخطاء المهنة، حيث يرتبط المكتب الكترونيا بنظام ديوان عام المظالم برئاسة الجمهورية بما يحقق نقلة نوعية في تيسير النقابة لحل مشاكل اعضائها وذويهم.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار التعاون الوثيق بين ديوان عام المظالم ونقابة الاطباء، مما ساهم في حل العديد من مشاكل الأطباء، حيث يسعي ديوان المظالم إلى تحقيق التواصل بين أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني لتخفيف المعاناة عن المواطنين والمساهمة في حل شكواهم.

يشار إلى أن عدد الشكاوي المستقبلة من اطباء الي جهات مختلفة وصلت الي 700 شكوي تم التعامل مع 72% منها حتي الان.

أ.ش.أ