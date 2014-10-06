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ميدو يوضح.. لماذا وجوده مع الزمالك مرهون بمصير مدرب الاحمال

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ميدو يوضح.. لماذا وجوده مع الزمالك مرهون بمصير مدرب الاحمال ميدو يوضح.. لماذا وجوده مع الزمالك مرهون بمصير مدرب الاحمال

أكد أحمد حسام ميدو مدير قطاع الناشئين بالزمالك والمدير الفني السابق للفريق، موافقته على تولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد للفارس الأبيض ولكن بشروط.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع Twitter :"فخور بثقة الزمالك في شخصي بأني الوحيد القادر على إنجاح مهمة المدير الفني الجديد".

وتايع ميدو "أوافق على نداء الزمالك بلا تفكير، شرط أن يتعاقد الزمالك مع مدير فني عالمي وان يوافق الرجل على عملي معه وأن لا يحضر معه أي معاون حتى ولو مدرب أحمال".

وأوضح ميدو "أي مدير فني يحضر مدرب أحمال معه، يكون هو المعاون الحقيقي له ويكون له صلاحيات فنية تحت مسمى مدرب اﻷحمال".

يُذكر أن الزمالك يفاضل بين أكثر من مدير فني أجنبي لتولي تدريب الفريق عقب رحيل حسام حسن، ويعد الأرجنتيني هيكتور كوبر الأقرب.

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