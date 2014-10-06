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بالصور..احتفالات بالأعلام و زحام ومشادات أمام “بانوراما أكتوبر”

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بالصور..احتفالات بالأعلام و زحام ومشادات أمام “بانوراما أكتوبر” بالصور..احتفالات بالأعلام و زحام ومشادات أمام “بانوراما أكتوبر”

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين، الأثنين، على بانوراما حرب أكتوبر، احتفالاً بذكرى انتصار حرب السادس من أكتوبر 1973.ووقعت مشادات بين الحضور و قوات الامن المكلفة بتأمين بوابات الدخول، لرغبة بعضهم فى الدخول بدون تذاكر، الأمر الذى ادى إلى تكدس و ازدحام أعداد كبيرة منهم على الأبواب، و انصراف أخرين.
> وقال مسؤول شباك التذاكرلـ “اونا” ، إن تذاكر اليوم بأكمله انتهت في الواحدة والنصف ظهرًا وحتى نهاية اليوم، ولن يتمكن من توفير تذاكر بديلة، في الوقت الذي امتدت فيه طوابير شباك التذاكر لمسافة طويلة.
> كما شهد الاحتفال انتشار لباعة الأعلام والأبواق والكابات، الذى اقبل عليهم الزائرين فور دخولهم. وعبرت إحدى المتواجدات، عن إستيائها من سوء التنظيم، مشيرة إلى إنها لم تكن تتوقع أن يكون هناك زحاماً بهذه الطريقة، وهو ما شجعها على الحضور، إحتفالاً بذكرى نصر أكتوبر مع عائلتها.

المراسل :مارينا ميلاد

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