“المصري للحق في الدواء”: 3 أدوية جديدة تجتاز تجارب علاج فيروس B بنسب نجاح 90%

قال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء أن الدورية الطبية العالمية “The Lancet” قد ذكرت ان احدى 3 دراسات موجودة لديها لـ3 أدوية اجتازت بنجاح تجاربها الأخيره لعلاج فيروس B ، وانه مع بداية فبراير سيشهد العالم أول انطلاق للقضاء على الوباء الأخطر والأشرس.

وأضاف فؤاد وفقا لما ورد بالدورية الطبية ان هذا العلاج سيستفيد منه مرضى الإلتهابات الكبدية المزمنة ، ومرضى التليف الكبدى ، بنسبه نجاح 90% ، كما انه بحلول شهر يناير بعد القادم 2016 سيشهد العالم 3 أدويه أخرى.

وذكر ان مرضى الفيروس B بالعالم 300 مليون مريض ، بينهم حوالى 4 إلى 6 مليون مريض مصرى.