أخبار عاجلة

الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
الهدف الثاني لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضابط بحرب أكتوبر: التدريبات العسكرية للجيش كانت تؤكد حدوث الحرب

Google+ Print
ضابط بحرب أكتوبر: التدريبات العسكرية للجيش كانت تؤكد حدوث الحرب ضابط بحرب أكتوبر: التدريبات العسكرية للجيش كانت تؤكد حدوث الحرب

اللواء عبدالمنعم سعيد

قال اللواء عبدالمنعم سعيد، ضابط التخطيط بالقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، إن التدريبات العسكرية للجيش كانت تؤكد حدوث الحرب، ولكن التوقيت هو الذى لم يكن محدداً

وأضاف سعيد – خلال لقائه اليوم الإثنين على فضائية سى بى سى إكسترا –  أن الخسائر بالطائرات في الطلعات الأولى خمس طائرات، بينهم الشهيد عاطف السادات.

وتابع: «قواتنا بحرب أكتوبر ركزت على النقاط الحصينة، وتم التعامل معها بمنتهى الدقة والسرعة، وأغلق أفراد قواتنا الأبطال فتحات “الدشم” الحصينة الإسرائيلية بأجسادهم واستشهدوا لعبور زملائهم».

وقال سعيد إنه بعد ثلاث ساعات قتال، توالت التقارير تؤكد السيطرة على نقاط حصينة إسرائيلية متكاملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا