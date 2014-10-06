ضابط بحرب أكتوبر: التدريبات العسكرية للجيش كانت تؤكد حدوث الحرب

قال اللواء عبدالمنعم سعيد، ضابط التخطيط بالقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، إن التدريبات العسكرية للجيش كانت تؤكد حدوث الحرب، ولكن التوقيت هو الذى لم يكن محدداً

وأضاف سعيد – خلال لقائه اليوم الإثنين على فضائية سى بى سى إكسترا – أن الخسائر بالطائرات في الطلعات الأولى خمس طائرات، بينهم الشهيد عاطف السادات.

وتابع: «قواتنا بحرب أكتوبر ركزت على النقاط الحصينة، وتم التعامل معها بمنتهى الدقة والسرعة، وأغلق أفراد قواتنا الأبطال فتحات “الدشم” الحصينة الإسرائيلية بأجسادهم واستشهدوا لعبور زملائهم».

وقال سعيد إنه بعد ثلاث ساعات قتال، توالت التقارير تؤكد السيطرة على نقاط حصينة إسرائيلية متكاملة.