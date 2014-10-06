مخطط إسرائيلي لتخصيص باب القطانين لاقتحامات المستوطنين للأقصى

كشفت مصادر عبرية صباح اليوم (الاثنين) عن مخطط احتلالي تقوده وزارة السياحة الإسرائيلية لإدخال اليهود والسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى عبر باب القطانين (أحد بوابات الأقصى الرئيسية) بالإضافة إلى باب المغاربة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن إذاعة جيش الاحتلال، أن الدخول للأقصى لغير اليهود مرتبط اليوم بالدخول حصريا من باب المغاربة القريب من حائط البراق .

وأضافت أنه تم طرح هذا المخطط بداية العام الجاري وعارضته أذرع الأمن الإسرائيلية، إلا أن الموضوع ما زال قيد البحث.

ويقتحم عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال الأقصى من جهة باب المغاربة خمسة أيام في الأسبوع تمتد من الأحد وحتى الخميس.

أ ش أ