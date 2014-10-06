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بالفيديو..أبناء مبارك:السيسي سيُكمل المسيرة لاستعادة الوطن

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بالفيديو..أبناء مبارك:السيسي سيُكمل المسيرة لاستعادة الوطن بالفيديو..أبناء مبارك:السيسي سيُكمل المسيرة لاستعادة الوطن

قالت فرح مبارك عضو رابطة أبناء الرئيس المخلوع مبارك، أن الرابطة لديها ثقة كاملة فى القضاء بعد تأجيل جلسة النطق بالحكم ليوم 29 نوفمبر وصدور حكم عادل.

وأضافت فرح، أنه يجب على الدولة إعادة بطولات مبارك مرة أخرى إلى بانوراما حرب أكتوبر مرة أخرى بعد إزالتها فى عهد الإخوان.وأكدت فرح على أن الرئيس سيستكمل مسيرة النصر والعمل على عودة الوطن لما كان عليه من قبل،يذكر أن عدد من انصار الرئيس المخلوع حسني مبارك قد تجمعوا أمام مستشفى المعادي العسكري مكان تلقي مبارك العلاج للاحتفال بنصر أكتوبر الذي توافق ذكراه ال41 اليوم .

المراسل : بكر الشرقاوى

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