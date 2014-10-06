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“الطارف” تنتهي من بروفات “الانتصار العظيم ” لعرضها ضمن احتفالات 6 أكتوبر بالأقصر

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“الطارف” تنتهي من بروفات “الانتصار العظيم ” لعرضها ضمن احتفالات 6 أكتوبر بالأقصر “الطارف” تنتهي من بروفات “الانتصار العظيم ” لعرضها ضمن احتفالات 6 أكتوبر بالأقصر

قصر ثقافة الطارف بالقرنة

انتهت فرقة قصر ثقافة الطارف المسرحية بالقرنة غرب الأقصر، من بروفات العرض المسرحي الجديد “الانتصار العظيم”، المقرر عرضه على المسرح الخاص خلال احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر.

وقال حسان علي مدير قصر ثقاقة الطارف أن هذا العرض المسرحي يأتي ضمن أنشطة قصر ثقافة الطارف المتنوعة، والعمل على اكتشاف المواهب الفنية، إضافة إلى جذب الجمهور إلى الفن والمسرح، مشيرًا إلى أن الفرقة المسرحية شاركت فى العديد من المهرجانات على مستوى الجمهورية، وتلاقى كل الاهتمام والرعاية من مسئولى وزارة الثقافة.

المسرحية من تأليف كريم الشاوري, وإخراج الفنان جاسر المصري رئيس قسم المسرح بقصر الطارف، بمشاركة مجموعة واعدة من الممثلين الشبان، تحت إشراف سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وجيهان مصطفى مدير عام الإقليم، وعزت شفيق، مدير عام فرع ثقافة الأقصر.

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