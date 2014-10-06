حزب المؤتمر : تحية لجيشنا العظيم وجنوده البواسل فى ذكرى العبور

وجه تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، التحية لشهداء مصر البواسل الذين سطروا بدمائهم ملحمة العبور العظيم فى الـ 6 من أكتوبر عام 1973، واسقطوا أسطورة الجيش الذى لا يقهر واستردوا أرض وكرامة المصريين والعرب.

وقال الزيادى ، فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة نوجه التحية لجيش مصر العظيم ، وقادته وجنوده، الذين سخروا سواعدهم وضحوا بأرواحهم من أجل رفعة واستقلال هذا الوطن ، والذين يؤكدون وطنيتهم وبسالتهم فى قت المحن لإنقاذ الوطن من اطماع المتربصين به فى الداخل والخارج.

مضيقاً، إن بطولات الجيش المصرى منذ فجر التاريخ حتى وقوفه إلى جانب إرادة الشعب فى 30 يونيو يؤكد أن جيش مصر العظيم سيظل مؤسسة وطنية لا يرفع سلاحه إلا فى وجه العدو ومن أجل حماية تراب مصر وسيادتها ومصالحها العليا.