إغلاق 8 خطوط لإنتاج الأسمنت في طرة لحماية المناطق السكنية

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه تم إغلاق 8 خطوط لإنتاج الأسمنت في مصنعى طرة 1، لقربها من المناطق السكنية بحوالي 250 مترا، موضحا أن الدولة تستهدف حماية المواطن أولا، وضمان التزام مصانع الأسمنت بتوفيق أوضاعها البيئية، لافتا إلى تعهد شركة طره للأسمنت بعدم المساس بالعمالة الموجودة بالخطوط المغلقة، وأنه سيتم توقيع اتفاقية خلال أسبوع بعد عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، لافتا إلى أن 85% من مصانع الأسمنت خارج المدن، و15% داخلها.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إغلاق الخطوط الثمانية لا يؤثر على إنتاجية المصنعين، خاصة أنها تنتج 156 ألف طن سنويا، مقابل 4 ملايين طن للخطين الآخرين بمصنع طرة 2، اللذين اعتمدا في التشغيل على تركيب فلاتر جديدة لتقليل استهلاك الطاقة، وزيادة الإنتاج بدون تلويث للبيئة، وذلك بقيمة إجمالية 242 مليون جنيه، هى إجمالي قيمة خطة توفيق الأوضاع لمصنعي طرة 1، وطرة 2، وذلك ضمن مشروع التحكم في التلوث بقيمة 15 مليون دولار، منها 15 مليون دولار دعما من وزارة البيئة في صورة قروض ميسرة 80%، ومنحا 20%».

وأوضح الوزير أنه لا يمكن إغلاق مصانع الأسمنت لأنها ضمن الصناعات التي لا تنقل ولكن تبني من جديد، طبقا للاشتراطات الصناعية والبيئية، لأن تكلفة النقل أعلى من إنشاء مصنع جديد، مشيرا إلى أن مصانع الأسمنت كانت عند إنشائها خارج المدن، ولكن العشوائيات هى التي زحفت عليها، وأن عملية نقل مصانع الأسمنت من مواقعها الحالية ترتبط بتقديم الحكومة لحوافز للاستثمار في المناطق الجديدة والربط بين خطوط الإنتاج والإحلال والتجديد من خلال البلاغ المسبق وليس بين يوم وليلة.

وأضاف «فهمي» أن مناطق مشروع المثلث الذهبي من المواقع الواعدة في الاستثمار الصناعي، التي ستعتمد على أنشطة صناعية متعددة، من بينها جذب المستثمرين لصناعة الأسمنت في المشروع، مشيرا إلى توافر مصادر الطاقة بالمنطقة، بالاضافة إلى وجود الصناعات التعدينية الأخري في مختلف مناطق مشروع المثلث الذهبي.

وأشار إلي أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لتوفيق أوضاع جميع مصانع الأسمنت، خاصة بعد التعديلات الجديدة على قانون البيئة والتي تم إقرارها العام الحالي، موضحا أن الخطة تعتمد على تخفيض نسبة الأتربة من 100 مليجرام، لكل متر إلى 50 مليجراما، والتي تعادل المعايير الدولية، بالاضافة إلى استخدام الفلاتر النسيجية لتقليل الانبعاثات إلى 30 مليجراما، والوصول بها إلى 10 مليجرامات.

ولفت وزير البيئة إلى أنه تم الاتفاق مع شركة المقاولون العرب على الاستفادة من الأتربة الناتجة عن الأفران بمصانع الأسمنت لاستخدامها في أعمال الطرق، والأعمال الإنشائية الأخرى، لأنها تعد من أنواع الأسمنت.