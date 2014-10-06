ضبط صاحب فرن ومدير بـ«التموين» بحوزتهما 65 بطاقة ذكية لصرف الخبز المدعم

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة، صاحب فرن، ومدير عام بالتموين، بحوزتهما عدد من بطاقات صرف الخبز المدعم الذكية، بهدف التلاعب في حصة الفرن وإثبات صرف الدعم على تلك البطاقات، على غير الحقيقة.

أثناء مرور النقيب مجدى نبيل، ضابط مباحث قسم الأزبكية، وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط كل من«حمدي. ت» 48 سنة، صاحب فرن، و«عماد. ع» 48 سنة، مدير عام إدارة التموين بالنزهة، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما 65 بطاقة ذكية خاصة بصرف الخبز المدعم، وماكينة إثبات صرف حصص المواطنين بموجب البطاقات، وقيامهما بإثبات صرف حصص من الخبز المدعم بالماكينة على غير الحقيقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار بحصة الأول من الدقيق المدعم في السوق السوداء. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.