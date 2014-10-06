مجند ينقذ سيدة حاولت الانتحار غرقًا لخلافات مع أبنائها بالأقصر

قام مجند بقوات أمن الأقصر بإنقاذ سيدة مسنة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى كوبري هاويس إسنا الجديد، في مياه نهر النيل، وذلك بسبب خلافات مع أبنائها على المنزل.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بالواقعة من الرائد عمرو غنام، رئيس مباحث مركز إسنا، يفيد بأن الخدمة الأمنية المتمركزة أعلى الهاويس الجديد أبلغت مركز الشرطة بقيام المدعوة «س. ع. م»، 70 سنة، ومقيمة قرية الحلة دائرة مركز شرطة إسنا، بإلقاء نفسها من أعلي كوبري الهاويس في مياه النيل.

وتمكن المجند كرم شعبان عبدالحكيم، التابع للحراسات المشددة، من إنقاذها بمساعدة لنش خاص بأحد الأهالي، وتم نقلها إلى مستشفى إسنا المركزي، والذي أكد عدم وجود أي إصابات بها بعد إجراء الفحوصات اللازمة لها.

وتبين من التحريات أن السيدة أقدمت على الانتحار بسبب وجود خلافات مع أولادها على المنزل.

تم تحرير المحضر رقم (5395) إداري مركز شرطة إسنا لسنة 2014، وتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأصدر مدير أمن الأقصر تعليمات بتكريم المجند المذكور، وقام اللواء صلاح حسان، نائب مدير أمن الأقصر، باستدعاء المجند وتسليمه شهادة تقدير تكريمًا له وتقديرًا لجهده في إنقاذ السيدة من الغرق، وحتى يكون مثالاً يحتذى به بين زملائه.