ريـال مدريد يكتسح أتليتك بلباو بخماسية في الدوري الأسباني وثاني «هاتريك» لرونالدو

أحرز النجم البرتغالي كريستيانورونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) وسجل زميله الفرنسي كريم بنزيمة هدفينآخرين ليقودا فريقهما ريال مدريد لاكتساح ضيفه أتليتك بلباو 5/ صفر فيالمرحلة السابعة بالدوري الأسباني لكرة القدم.

وجاءت المباراة من طرف واحد حيث تسيدها ريـال مدريد منذ اللحظة الأولى، في ظل استسلام تام من منافسه الباسكي للخسارة، ليواصل الفريق الملكيصحوته في الفترة الأخيرة في المسابقة محققا فوزه الرابع على التوالي.

وتقدم رونالدو مبكرا للريـال في الدقيقة الثانية بضربة رأس، قبل أن يضيفبنزيمة الهدف الثاني بضربة رأس أخرى في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأولبتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وواصل الفريق الملكي سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني بعدماأضاف رونالدو الهدف الثالث للريال في الدقيقة 55 من متابعة لتمريره زميله الويلزي جاريث بيل، قبل أن يضيف بنزيمة الهدف الرابع في الدقيقة69 من متابعة لتمريرة رونالدو. واختتم رونالدو مهرجان الأهداف بإحرازهالهدف الخامس في الدقيقة 88 بعدما اصطدمت تسديدة بنزيمة في جسده ليعززاللاعب البرتغالي موقعه في صدارة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفا، متقدمابفارق كبير على أقرب ملاحقيه النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعببرشلونة صاحب الأهداف السبعة.

وارتفع رصيد ريـال مدريد بهذا الفوز إلى 15 نقطة في المركزالرابع، متأخرا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحبالصدارة، فيما توقف رصيد أتليتك بلباو عند أربع نقاط في المركز الثالثمن القاع.

ويعد هذا الفوز هو العاشر على التوالي الذي يحققه الريال على ضيفهالباسكي بملعب سانتياجو برنابيو.

من جانبه، تقدم اشبيلية إلى المركز الثالث بتغلبه على فريق القاعديبورتيفو لا كورونا 4 / 1 بقيادة ستيفان مبيا الذي سجل هدفين، وذلكضمن منافسات الأسبوع السابع من المسابقة.

وافتتح لاعب خط الوسط الكاميروني التسجيل لاشبيلية اليوم في الدقيقة 25بتسديدة رأسية من متابعة للضربة الركنية التي لعبها زميله جيراردديولوفيو.

ولكن سرعان ما تعادل هاريس ميدونيانين لديبورتيفو من ضربة حرة مباشرةسددها بقدمه اليسرى، واستعاد كارلوس باكا تقدم اشبيلية على الفور منتمريرة حاسمة لزميله الرائع ديولوفيو.

ولعب باكا تمريرة حاسمة لمبيا ليتقدم 3 / 1، بينما أهدى ديولوفيو هدفاشبيلية الرابع لزميله فيتولو على طبق من ذهب. وأنقذ جيرمان لوكس حارسمرمى ديبورتيفو فريقه من التحول إلى مصفاة للأهداف بتألقه في الدفاع عنمرماه في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ورفع اشبيلية، الذي يقدم حاليا أفضل بداية له بالدوري الأسباني منذ عام 2006، رصيده إلى 16 نقطة من سبع مباريات ولا يفصله حاليا عن بلنسيةصاحب المركز الثاني سوى نقطة واحدة. بينما يتخلف اشبيلية عن المتصدربرشلونة بفارق ثلاث نقاط.

ويقبع ديبورتيفو، الذي اهتزت شباكه 19 مرة في سبع مباريات، في المركزالأخير بترتيب الدوري الأسباني حيث يواجه المدرب فيكتور فيرنانديزتهديدا قويا بالإقالة.

واستعاد فياريـال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتينبعدما تغلب 3/ 1 على مضيفه سيلتا فيجو.

وافتتح موي جوميز النتيجة لمصلحة فيا ريـال في الدقيقة 32، قبل أن يعودنفس اللاعب لهز الشباك مرة أخرى بعد دقيقة واحدة محرزا الهدف الثانيللضيوف، إلا أن خواكين لاريفي قلص الفارق بعدما أحرز هدف سيلتا فيجوالوحيد في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين مقابلهدف واحد.

وازدادت معاناة سيلتا فيجو بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبهاندرو فونتاس في الدقيقة 86، ليستغل فياريال النقص العددي ويضيفه لاعبه ماريو جاسبار الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلالضائع.

وارتفع رصيد فياريـال بهذا الفوز إلى 11 نقطة في المركز السابع، متأخرابفارق نقطة واحدة عن سيلتا فيجو صاحب المركز السادس.

وحقق إسبانيول فوزا ثمينا 2/ صفر على ضيفه ريـال سوسييداد.

وبدأ إسبانيول المباراة بقوة في ظل مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له ليتقدم مبكرا في الدقيقة السابعة عبر لاعبه لويز فاسكويز.

وانتظر إسبانيول حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحرزكريستيانو ستواني الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وارتفع رصيد إسبانيول بهذا الفوز إلى تسع نقاط، ليرتقي إلى المركزالثامن، فيما توقف رصيد سوسييداد عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.