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فيديو جديد.. فينجر يكشف سبب المشادة مع مورينيو

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قال أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي، تعليقا على تهجمه على جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي الإنجليزي، الأحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي: «كنت أرغب في الذهاب إلى أليكسس سانشيز، لاعبي للاطمئنان على حالته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، لكن شخصا ما وقف في وجهي (مورينيو) دون أي علامة ترحيب».

وأضاف «فينجر» أنه يتوقع أن تنهال عليه «الدروس الأخلاقية» خلال الأيام المقبلة من قبل العديد من الأشخاص، قائلا إنها دفعة بسيطة، وأستطيع أن أريكم الدفعة القوية إذا أردتم، مؤكدا أنه كان يريد فقط إظهار كيف يقوم بهذا الأمر.

بينما علق «مورينيو» على المشادة التي وقعت بينه وبين «فينجر» عقب تدخل جاري كاهيل، مدافع تشيلسي، مع أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، «فينجر كان ينبغي عليه عدم الذهاب لمنطقتي الفنية، وكنت سأرحب به لو كان يعطي تعليمات لأحد لاعبيه، لكن ليس من قواعد اللعب النظيف محاولة التأثير على حكم المباراة لإعطاء البطاقة الحمراء للخصم».

واختتم «مورينيو» حديثه: «لا أعتقد أن هذه هي صورة أرسين فينجر، الذي يدعو دائما إلى اللعب النظيف».

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