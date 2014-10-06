«بينتو» مدرب كوستاريكا السابق يدخل قائمة المرشحين لقيادة الزمالك

دخل الكولومبي، خورخي لويس بينتو، المدير الفني السابق لمنتخب كوستاريكا، قائمة المرشحين لقيادة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلفًا لحسام حسن.

ونالت السيرة الذاتية الخاصة بـ«بينتو» استحسان اللجنة الفنية المكلفة من قبل مجلس الإدارة بحسم مصير المدير الفني، والتي تضم فاروق جعفر وأيمن يونس وحازم إمام.

ومن المنتظر أن تحسم اللجنة قرارها خلال ساعات، وذلك بعدما طالب محمد صلاح، المدير الفني المؤقت، بسرعة التعاقد مع المدرب الجديد لوضع خطة الإعداد خلال فترة توقف الدوري.