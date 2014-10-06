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روماريو سيناتورًا لريو دي جانيرو

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انتخب النجم البرازيلي السابق روماريو، الفائز بمونديال 1994 مع منتخب بلاده لكرة القدم، سيناتورًا لمدينة ريو دي جانيرو عن الحزب الاشتراكي.

وأظهرت نتائج التصويت التي تعتبر شبه نهائية بعد فرز 90% من الأصوات أن روماريو نال 63.39% من الأصوات، وتقدم بسهولة على منافسه عن الحزب الديمقراطي سيزار مايا، أبرز الوجوه السياسية في المدينة، الذي حصل على 20.5%.
>وكان روماريو الملقب بـ«الصغير»، انضم إلى الحزب الاشتراكي البرازيلي عام 2009، في الوقت الذي كان يواجه فيه عدة مشاكل مالية وقانونية.

وبعد عام، انتخب روماريو نائبًا في مجلس النواب الاتحادي، وصقل شخصيته من خلاله عمله كنائب.

وكان روماريو الذي سبق له أن دافع عن ألوان أيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني، عارض بشدة تنظيم مونديال 2014 في بلاده، ووصف المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بكل الأوصاف.

وندد روماريو بالغش والمبالغ الطائلة التي صرفت على بناء الملاعب، بدلًا من صرف تلك الاموال على بناء المدارس والمستشفيات وتحسين النقل العام.

ومن بين أعدائه في هذه الحملة صديقه وزميله في النجم السابق رونالدو، الذي يدعم مرشح الحزب الاجتماعي الديمقراطي إيسيو نيفيس للرئاسة في وجه الرئيسة اليسارية ديلما روسيف خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 26 أكتوبر الحالي.

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