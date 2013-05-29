مصر للطيران تتجاوز خسائرها بتدشين 5 خطوط جديدة

تبدأ شركة مصر للطيران السبت القادم فى تدشين 5 خطوط طيران جديدة إلى أمريكا وأفريقيا والخليج العربى متجاوزة خسائرها التى بلغت 6 مليارات جنيه بسبب إنخفاض حركة السفر لمصر بعد ثورة يناير .

صرح المهندس عبدالعزيز فاضل نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى إطار توسعة شبكة خطوط مصر للطيران سيتم بداية من السبت القادم تسيير 5 خطوط طيران جديدة تبدأ بمدينة تورنتو فى كندا بمعدل أربع رحلات أسبوعيا لخدمة الجالية المصرية والعربية فى شمال القارة الأمريكيةحيث تتركز الجالية المصرية والعربية فى مدينة تورنتو، كما سيتم تسيير خط جديد بين القاهرة ومانشستر وبمعدل 5 رحلات أسبوعيا إضافة إلى تسيير خط جديد بين القاهرة وهرارى من خلال مد رحلة دار السلام إليها بمعدل أربع رحلات أسبوعيا .

وأضاف انه سيتم تدشين خطين جديدين إلى مدينة القصيم بالسعودية وإلى أبيدجان بكوت ديفوار فى الأول من يوليو القادم عن طريق مد رحلات أكرا إليها لتدعم شبكة خطوطها والبقاء وسط منافسة باقى الشركات حيث تأخر تشغيل هذا الخط بسبب تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات هناك وأن مصرللطيران لن تتوقف عن طموحاتها بالوصول بعملائها إلى أكبر عدد من النقاط حول العالم وفتح أسواق جديدة تدعم حركة السياحة والسفر .