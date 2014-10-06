معلومات قد لاتعرفها عن أفلام «أكتوبر».. فيلم منعه مبارك.. و«عُصفور» شاهين هدده بسحب الجنسية

تقرير: محمد الموجي

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> واحد وأربعون عامًا مرت على نصر أكتوبر المجيد، ولا يمكنا القول أننا نمتلك عملًا فنيًا، عبرعن هذه الملحمة بكافة جوانبها، فمعظم الأفلام التي قدمت حول أكتوبر -وهى ليست بكثيرة- تدور في إطار اجتماعي رومانسي يتخلله مشهد أو اثنان لهما علاقة بالحرب، ربما يعود ذلك لضعف الإنتاج أو لأغراض تجارية سعى إليها المنتجون، ما أكده الناقد على أبو الناقد الفني على أبو شادي خلال كتابه «السينما والسياسة».

أبرز الأفلام التي قدمت عن حرب أكتوبر أوتعرضت لها بشكل عابر، تجاوزت الـ 10 أفلام، أفضلها -وفقًا لرأي نقاد- «رصاصة لاتزال في جيبي» عام 1974.

بعد مرور عام واحد على نصر أكتوبر أي في عام 1974 تم إنتاج 4 أفلام تتعرض لحرب أكتوبر وهم: «أبناء الصمت»، «رصاصة لاتزال في جيبي»، «الوفاء العظيم»، «بدور».

> الأفلام التي قُدمت عن حرب أكتوبر معظمها يدور خلال فترة ما بعد النكسة 1967، وحرب الاستنزاف، ويتعرض للمشاعر التي انتابت الجنود بتلك الفترة مثل: أبناء الصمت، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر، العُصفور.

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الفنان محمود ياسين هو أكثر فنان قام ببطولة أفلام تعرضت لحرب أكتوبر لدرجة أنه أطلق عليه لقب بطل «نصر أكتوبر» من بين الأفلام التي شارك ياسين في بطولتها : «الرصاصة لا تزال في جيبي»، «بدور»، «حائط البطولات»، «الوفاء العظيم»، «أغنية على الممر»، «الظلال فى الجانب الآخر».

لعل أزمة فيلم «حائط البطولات» والذي مُنع عرضه بأمر من مبارك عام في أواخر الثمانينات، -لكشفه عن أبطال آخرين شاركوا مبارك الضربة الجوية- على حد ماذكر صناع الفيلم- هى أبرز الأزمات التي تعرض لها أفلام أكتوبر، حيث تم منع الفيلم لأكثر من 13 عامًا، ليُسمح بعرضه في الفترة الأخيرة.

من بين الأفلام التي تعرضت لحرب أكتوبر ومُنعت آيضًا فيلم «العصفور» إنتاج 1972، حيث تعرض مخرج الفيلم يوسف اهين خلال أحداثه للنكسة ولفساد بعض المسئولين، وصل الهجوم علي شاهين إلى حد المطالبة بسحب الجنسية منه، تم منع الفيلم بسبب الإسقاطات السياسية، ثم سُمح بعرضه بعد حرب أكتوبر 1973 .

في التسعينات، أسندت القوات المسلحة للكاتب أسامة أنور عُكاشة، مشروع كتابة عدد من الأفلام عن نصر أكتوبر المجيد، إلا أن المشروع لم يكتمل.

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كان من بين أحلام الراحل أحمد زكي حُلم بتقديم عملًا فنيًاعن حرب أكتوبر، حيث سعى لتقديم فيلم بُعنوان «الضربة الجوية» للمنتج على عبد الخالق، لكن تم تأجيله لفترة كبيرة ورحل الفتى الأسمر قبل أن يقدمه.