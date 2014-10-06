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بالصور والفيديو.. محافظ المنوفية يمنح عيديات لمؤسسة “سرس الليان” ومكافأة شهر للعاملين

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بالصور والفيديو.. محافظ المنوفية يمنح عيديات لمؤسسة “سرس الليان” ومكافأة شهر للعاملين بالصور والفيديو.. محافظ المنوفية يمنح عيديات لمؤسسة “سرس الليان” ومكافأة شهر للعاملين

محافظ المنوفية يمنح عيديات لمؤسسة سرس الليان ومكافأة شهر للعاملين

قام الدكتور أحمد فوزي، محافظ المنوفية بزيارة مؤسسة تربية الفتيات بسرس الليان التابعة لمجلس إدارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة بالمنوفية ولذلك لمشاركة الفتيات السرور والبهجة بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

هنأ المحافظ الأطفال الأيتام بالعيد وقام بتسليم العيديات والهدايا للأطفال ووجه الشكر الى العاملين فى هذه المؤسسة وقرر صرف شهر مكفأة لهم لما يقومون به من دور كبير فى تأهيل هؤلاء الأطفال لتسهيل إنخراطهم مرة أخر بالمجتمع وذلك لما توفره المؤسسة من أنشطة اجتماعية وثقافية وصحية وعلمية وفنية.

ووعد المحافظ بحل جميع العقبات والمشاكل التى قد تواجه هذه الجمعيات الخيرية مع تقديم كل الدعم المادى والمعنوى لحماية وحفظ أطفالنا ، كما قام المحافظ بتفقد المؤسسة بالمرور علي الحجرات ، المطعم ، التمريض حيث رحب المحافظ بمستوي النظافة بالمؤسسة والأنشطة المختلفة التي تقوم بها .

جدير بالذكر أن مؤسسة تربية الفتيات بسرس الليان تم افتتاحها عام 2004 ويوجد بها 32 فتاة من سن 6 سنوات حتي الزواج في مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والاعدادية والجامعة كما توفر المؤسسة الرعاية اللاحقة للفتيات.

 

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