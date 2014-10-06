بالفيديو.. محافظ سوهاج يوافق علي دعم مركز شباب بـ50 الف جنية لتجديد البنية التحتية‎

أعلن اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج عن دعم مركز شباب مبانى عنيبس بمركز جهينة بمبلغ خمسون الف جنية لتجديد البنية التحتية للمركز من مبانى واجهزة من ميزانية مديرية الشباب والرياضة , وانه سيلبى اى دعوة من مراكز الشباب بقري المحافظة بهدف التواصل مع الشباب لأنه لن يبنى سوهاج الا ابنائها الشباب .

جاء ذلك عقب زيارة المحافظ الى مركز شباب مبانى عنيبس بجهينة حيث شارك فى الندوة الفكرية تحت عنوان لا للإرهاب تحيا مصر كما شاهد نهائي الدورة لكرة القدم التى اقيمت على ملعب المركز بين فريق مركز شباب نزة الدقيشية وفريق مركز شباب مبانى عنيبس بحضور احمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة واحمد يوسف رئيس مركز ومدينة جهينة .

كما أكد المحافظ ان مصر الجديدة بعد 30 يونيو والتى تسعى الدولة بكل اجهزتها لدعم الشباب وتلبية مطالبهم من خلال الاسكان الذى يقوم من اسكان منخفض التكاليف واسكان الشباب وتوفير فرص عمل لهم من خلال التوسع فى بناء المناطق الصناعية والمصانع الجديدة وتوفير التعليم من خلال بناء مدارس وجامعات ومعاهد على اعلى مستوى طبقا لمستويات التعليم العالمية .

وأضاف المحافظ ان الدولة من خلال التخطيط الجغرافى للمحافظات وفر لسوهاج ولأبنائها 130 كيلو مترغربا مما يساعدنا فى انشاء مجتمعات جديدة وهناك اراضى صالحة للزراعة ومناطق تصلح لبناء مصانع لانها غنية بالمواد الخام للبناء كما توسعنا شرق حتى ساحل البحر الاحمر بطول 70 كيلومتر تقريبا كما ان نصيب سوهاج 500كيلومتر من الطرق الجديدة والتى تسعى الدولة لإنشائها خلال الثلاث سنوات القادمة 3200 كيلومتر على مستوى الجمهورية منها ازواج طريق البحر الاحمر وإنشاء طريق للوادى الجديد والذى يمثل حلما لأبناء سوهاج المنتشرين بالوادى وستقوم المحافظة برفع كافة الشبكة الداخلية للطرق على مستوى مدن وقري المحافظة وسيتم الاسراع من الانتهاء من المشروعات الحالية مثل كوبري طما وجرجا على النيل وكوبري جرجا والبلينا على السكة الحديد وكبري المراغة وكوبري طهطا ايضا وان هيئة الاستثمار اعلنت ان سوهاج هي الاولى فى تأسيس الشركات على مستوى الجمهورية خلال شهر اغسطس الماضى وطالب المحافظ الشباب بالمساندة والعمل من اجل مصر الجديدة خلال المرحلة القادمة وانه على ثقة بأنهم لن يخزلوا مصر .

وأكد المحافظ على اهمية مواجهة الافكار وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب وان الايام اثبت انه كانت هناك مؤامرة تدبر ضد مصر وان نزول الجماهير المصرية فى 30 يونيو انما عندما حس الشعب بمحاولة طمس الهوية المصرية والتاريخ وخرج ليقول لا ويحافظ على اصالة هذا الشعب العظيم واثنى المحافظ على الحقبة الناصرية والتى حققت العدالة الاجتماعية من خلال قانون الاصلاح الزراعى ومجانية التعليم والنهضة الصناعية .

كما اوضح أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بانة سيتم صرف مبلغ خمس الاف جنية لمركز شباب مبانى عنيبس على ان تخصص لأنشطة المركز والفرق الفائزة وان مراكز الشباب على مستوى المحافظة ستشهد تحسن فى ما تقدمة للشباب من ابناء القري والمدن .

وقد التقى المحافظ بأهالي قرية عنيبس حيث طلب منه تغطية المصرف الذى يمر بأحد المدارس ووعدهم بدارسة الموضوع مع الجهات المعنية وفى نهاية الجولة قام المحافظ بتوزيع الهداية على الفرق الفائزة بالدورة .