كاتب أمريكي: حرب العراق الثالثة تحولت إلى حرب شرق أوسطية

قال الكاتب الأمريكي أندرو جيه باسيفيتش إن حرب العراق الثالثة قد تحولت إلى حرب شرق أوسطية رابعة عشرة، وذلك في ظل امتداد جهود أمريكا لتقويض وتدمير تنظيم «داعش» إلى الأراضي السورية.

>وأوضح باسيفيتش -في مقال نشرته صحيفة (واشنطن بوست)- أن سوريا بذلك باتت الدولة الرابعة عشرة من دول العالم الإسلامي التي تجتاحها قوات أمريكية أو تحتلها أو تقصفها، والتي تعرّض فيها جنود أمريكيون للقتل أو قتلوا غيرهم.. وذلك منذ عام 1980 فقط.

>وأخذ باسيفيتش، الذي يعمل أستاذا للتاريخ والعلاقات الدولية بجامعة بوسطن، يُعدّد تلك الدول: إيران، ليبيا، لبنان، الكويت، العراق، الصومال، البوسنة، السعودية، أفغانستان، السودان، كوسوفو، اليمن، باكستان، وسوريا.

>ونوّه الكاتب عن توقعات وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن يطول أمد الحرب على الجبهة الرابعة عشر (سوريا) ويمتد إلى سنوات.

>ورأى باسيفيتش أن أمريكا خاسرة في تلك الحرب مهما أحرزت من انتصارات.. وقال إن إنزال الهزيمة بـ «داعش» إنما يجُرّ أمريكا أكثر وأكثر إلى مضمار مغامرة قديمة ثبت بالتجربة كم هي مُكلفة وذات نتائج عكسية.. وأكد في هذا السياق أن إنزال جنود على الأرض أو الاعتماد على القصف من الجو لن يثمر عن استقرار بالمنطقة.

>وعزى باسيفيتش مشكلة الوضع الراهن في جزء منها إلى ميل الساسة الأمريكيين دائما إلى اعتماد نظرية إحراق البلد لإنقاذه، وأن إطلاق العنان لشيء من الفوضى على المدى القريب كفيلٌ بإيجاد نظام على الجانب الآخر على المدى البعيد.

>وأسقط الكاتب على الشرق الأوسط، قائلا إن تطبيق هذه النظرية يعني تفكيك نظام دولة ما بهدف تركيب نظام آخر أفضل، تمهيدا لبناء دولة.. ويرى باسيفيتش أن التجربة أثبتت مهارة أمريكا في تغيير النُظم أكثر منها في بناء الدول.

>وأشار إلى ما أكدته التجربة من أن التغيير القسري للنظم يُحدث فراغا في السلطة وليس أدلّ على ذلك من مثال العراق الصارخ والذي تجاهلته أمريكا في تجربتها الثانية في ليبيا ما بعد القذافي.

>ورأى صاحب المقال أن ظهور تنظيم «داعش» يتصدر أي قائمة لإنجازات التدخلات الأمريكية الثلاثة عشر السابقة، قائلا إنه لو كان العراق لديه الحد الأدنى من القوات الأمنية الفاعلة لما كان ثمة فرصة لنشوء داعش .

>ولفت باسيفيتش إلى أن أوباما لم يكن هو من بدأ هذه السلسلة الطويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية بالمنطقة التي تمخضت عن الوضع الراهن، ولكنه وجد نفسه في قلب هذه الورطة: ذلك أن غضّ الطرف عما يفعله «داعش» يعني السماح لأنصار فكرة «دولة الخلافة» باستغلال حالة عدم الاستقرار التي هي بالأساس صنيعة الجهود الأمريكية.. بينما جعْل سوريا آخر ساحة لإطلاق النيران الحرّ في المغامرة اللانهائية الأمريكية بالشرق الأوسط كفيلٌ بإطالة أمد المعاناة التي تكابدها الدولة، في ظل صعوبة التنبؤ بالتبعات المستقبلية.

>واستبعد الكاتب أن يسود الوئام سوريا وأن يعّم الوئام المنطقة حتى إذا ما استطاع التحالف الأمريكي إنزال الهزيمة بـ«داعش»؛ ذلك أن كتْم الأعراض عن الظهور بشكل معين لا يعني زوال المرض تماما.. موضحا أن تنظيما آخر على غرار «داعش» لا بد سيظهر على أثر انسحاق هذا .

>وأكد باسيفيتش أن رهان أوباما على التفوق العسكري الأمريكي، كمخرج من هذه الورطة الشرق أوسطية، هو رهان خاسر تماما كرهانات سابقيه ابتداء من جيمي كارتر.. وقال «إذا كان أوباما قد تعلم ممن سبقوه أن اجتياح واحتلال الدول في هذه المنطقة من العالم لا يُجدي، فإن الدرس الذي سيورثه لمن سيخلفه هو أن الغارات الجوية بالطائرات بدون طيار ليست هي الحل أيضا».

>وأردف باسيفيتش بالقول «وإذا كان النفط هو الهدف الأمريكي بالمنطقة والذي يتطلب استقرارا لتحقيقه، فإنه ومع توّفر احتياطيات كبرى من الطاقة شمال أمريكا لم يعُد ثمّ مبررٌ أو ضرورة للتدخلات العسكرية في مناطق بعيدة» .

>واختتم الكاتب قائلا «إن هذه الحرب الأمريكية في الشرق الأوسط مآلها إلى الفشل، وعندئذ سيكتشف الأمريكيون أنها لم تكن ضرورية من الأساس».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة