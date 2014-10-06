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جماعة الحوثي يرتدون زى رجال الأمن

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أنتشرت دوريات ترتدى زى الأمن اليمنى في شوارع صنعاء وللوهلة الأولى يظن المواطن أنها تتبع الأمن ولكنهم في الواقع يتبعون جماعة أنصار الله (الحوثيين).
>وللتأكيد على ذلك يعلقون شعاراتهم المنتشرة في العاصمة وهى «الله أكبر.. الموت لامريكا ..الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود ..النصر للاسلام».
>وتتواجد أطقم المجموعات في الشوارع الرئيسية ويقومون بدوريات في سيارات تجوب شوارع العاصمة كما يتواجدون في تقاطعات الشوارع لتنظيم المرور ويرتدون زى حراسات المنشأت والنجدة التابعين للداخلية.
>وكانت أنباء غير رسمية قد أفادت بأن جماعة أنصار الله أتفقت مع الدولة اليمنية بإدماج 20 ألف من مقاتليها ضمن صفوف الشرطة ولكن لم يصدر أي تصريح رسمى يفيد بذلك .
>وقد انتشرت مجموعات أنصار الله بزيهم التقليدى وبنادقهم الرشاشة في شوارع العاصمة بعد سيطرتهم على صنعاء يوم 21 سبتمبر الماضى وقاموا بحراسة المنشأت الحكومية وتنظيم المرور وهم يعلقون شعاراتهم واليوم أول يوم يرتدون الزى الأمنى الرسمى.

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