بالفيديو.. محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري بمناسبة احتفالات أكتوبر‎

قام اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، صباح اليوم الإثنين، يرافقه اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج والعقيد نبيل شحاتة، المستشار العسكرى للمحافظة بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكارى لشهداء حرب اكتوبر المجيدة.

شهد مراسم الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والقوى السياسية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات الامنية بمحافظة سوهاج .

وقدم المحافظ التهنئة للشعب المصرى عامة ولشعب سوهاج خاصة بهذه المناسبة التى وصفها بالعزيزة على قلوب المصريين داعيا الى استلهام روح نصر اكتوبر الان من اجل العمل والبناء مشيرا الى اهمية الاخلاص فى العمل والتعاون بين الجميع لكى نصل الى اهدافنا مؤكدا بان سوهاج لن ينهض بها إلا أبناءها.