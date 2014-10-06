«فالكون» تستلم الجامعات الأربعاء ..وأبواب فولاذية للإغلاق على البوابات الالكترونية

علمت «المصري اليوم» ان شركة فالكون للأمن الخاص ستتسلم أبواب نحو 15 جامعة حكومية بالإضافة إلى جامعة الأزهر الرئيسية بمدينة نصر الأربعاء، تمهيدا لبدء العام الدراسي للجامعات السبت المقبل.

وحصلت «المصري اليوم» على صورة من الأبواب الفولاذية التي ستدشنها الشركة للاغلاق على البوابات الالكترونية من الخارج لغلق الأبواب تماما في حال تعرض البوابات الالكترونية لأعمال شغب من جانب الطلاب.

وأكد شريف خالد الرئيس التنفيذي لمجموعة فالكون في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن تواجد الامن الخاص على أبواب الجامعات لن يكون للتضييق على الطلاب وانما لحمايتهم من أعمال الشغب التي قد تندلع وتعطل العملية التعليمية خاصة للطلاب الراغبين في تحصيل العلم.

وقال خالد إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها شركته على ابواب الجامعات ستكون بمواصفات عالمية كتلك المتواجدة في المطارت.

واضاف أن أفراد الامن المكلفين بحماية ابواب الجامعات تلقوا دورات تدريبية على يد خبراء متخصصين بالشركة من اجل حسن معاملة الطلبة ،وعدم الانسياق وراء المشادات الكلامية مع الطلبة ،مطالبا افراد الامن باستدعاء الشرطة في هدوء تام اذا لم يمتثل اي طالب للتعلميات .

واشار الى ان الشركة ستستعين بافراد من الامن النسائي من اجل تفتيش الطالبات، وحتى لا تحدث مشادات بين أفراد الأمن من الرجال و الطالبات خاصة في جامعة الازهر.

وقال مصدر وثيق الصلة بعملية تأمين الجامعات ان «فالكون» ستساعد الكليات في عملية استخراج الكارنيهات الممغنظة الجديدة للطلبة والتي ستظهر صورهم على الكبيوتر الخاص بفرد الامن فور وضعها على البوابات .

واشار المصدر الى ان «فالكون» ستصدر ايضا بادجات ممغنطة لسيارات اساتذة الجامعات تقوم بقرائتها الكاميرات فور مرور السيارة من امام البوابة .

ولفت المصدر الى ان افراد الامن لن يكونوا مسلحين سواء بطلقات الصوت او الطلقات الحية، تجنبا لوجود احداث دامية. وأضاف أن عملية تأمين البوابات مستمرة على مدى 24 ساعة بنحو 3 ورديات تستمر كل وردية لمدة 8 ساعات.

وتابع أن أفراد الأمن الخاص سيتم منحهم زي خاص ومناسب لتأمين الجامعات، بالإضافة إلى قميص واقي من الرصاص.