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طائرات الجيش تلقي الهدايا علي الميادين الرئيسية بالمحافظات

  • مصر
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استمرارا للتلاحم بين القوات المسلحة والشعب المصري خلال الاحتفال بالذكري 41 لانتصارات أكتوبر؛ قامت مجموعة من الطائرات الهليكوبتر بإلقاء كميات كبيرة من الكروت الخاصة بالهدايا التذكارية والعينية المقدمة من القوات المسلحة للمواطنين، وذلك بالعديد من المدن والميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.

كما قامت الطائرات بإلقاء مجموعات من الكروت علي المسافرين عند البوابة الرئيسية لطريقي القاهرة الاسكندرية الصحراوي والقاهرة العين السخنة، والذين تجمعوا بأعداد كبيرة لمشاركة القوات المسلحة الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علي كل مصري، معبرين عن اعتزازهم بقواتهم المسلحة التي دائما ما ترسم البسمة والأمل في نفوس المواطنين بعطائها وتضحياتها وانحيازها الدائم لآمال وطموحات الشعب المصري.

كما قامت إدارتي طريقي القاهرة الاسكندرية الصحراوي والقاهرة العين السخنة بفتح البوابات لعبور المسافرين مجانا في تمام الساعة الثانية ظهرا، والتي تتزامن مع انطلاق الشرارة الأولي لحرب أكتوبر المجيدة.

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