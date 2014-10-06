“عبرنا القناة”..”إغلاق المحال 11 مساء”..”اجازة مفتوحة للطلاب”..”تعديل الخطة الإذاعية” مانشيتات الصحف في 6 أكتوبر 1973

41 عاماً مضت على حرب أكتوبر.. تلك اللحظة التى انتظرها المصريون طوال ستة سنوات خيمت عليها أثار النكسة و الهزيمة و حالة اللاسلم و اللاحرب، الزلزال الذى حطم أوهام و مزاعم إسرائيل، والناقوس الذى دق ليعلن عن إرادة المصريين و قدرتهم على تحرير أرضهم.

ما بين أخبار المعركة و المجتمع و الاقتصاد و الفن و الثقافة و أقوال الكتاب .. ترصد “اونا” يومياً أهم أحداث شهر أكتوبر 1973، وذلك من خلال ما نشرته جريدتا الأخبار و الأهرام فى ذلك الوقت.

يوم السادس من أكتوبر :

(جريدة الاهرام) : – التوتر يشمل كل جبهات القتال و يشتد فى قناة السويس .. إسرائيل تغطى تحركتها العسكرية لتصعيد الموقف بإذاعة أنباء عن نشاط عسكرى مصرى فى القناة

- القوات السورية تقف فى حالة استعداد كامل .. و طوارئ بين كل وحدات المقاومة

- وزير الخارجية المصرى و نظيره الأمريكى يلتقيان بنيويورك لبحث تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

- الرئيس السادات يوفد بعئة من الدبلوماسيين و كبار رجال الدولة، لتهنئة الرئيس بيرون بتوليه رئاسة جمهورية الأرجنتين.

- انسحاب 100 من ممثلى الدول الأعضاء من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عند بدء كلمة وزير خارجية جنوب افريقيا، احتجاجاً على سياسة التفرقة العنصرية التى تتبعها حكومة دولته.

- الدول العربية المنتجة للبترول تطالب الشركات بزيادة أسعار الشراء بنسبة 66%، و ذلك بعد اجتماع خبراء تلك الدول فى لبنان.

- تخطيط مناطق وأسواق حرة بالقاهرة و الاسكندرية .. و لجنة من الأمم المتحدة تشترك فى تصميمها

- الانتهاء من زراعة محصول القطن الجديد 20 مارس .. حظر رى البرسيم بعد أول مايو .. وغرامة 20 جنيها للمخالف

- بحث وزير الثقافة يوسف السباعى مع عدد من الكتاب و الادباء مشروع إنشاء إتحاد الكتاب .. و لجنة للبت فى طلبات قيدهم خلال 60 يوماً .

- فرقة تحية كاريوكا تقدم مسرحيتها الجديدة “نيام .. نيام”، من بطولة الفنان فريد شوقى، وتأليف و إخراج فايز حلاوة، وذلك يومياً على مسرح ميامى الصيفى.

( جريدة الأخبار) : – العرب يرحبون بقرار رئيس زائيرى الخاص بقطع العلاقات مع اسرائيل .. و وزير الخارجية المصرى يوجه شكر بلاده

- يبدأ معهد أمناء الشرطة قبول 2000 طالب، و قد خصص الأسبوع الحالى لقبول أوراق المتقدمين من حملة الثانوية الصناعية، والثانوية العامة.

- افتتاح المعرض الشتوى لشركات مؤسسة الغزل و النسيج، بفندق سميراميس، و الذى يستمر حتى يوم 8 أكتوبر

- فى الاسبوع الخامس لدورى كرة القدم .. الاتحاد يتعادل مع الزمالك بدون أهداف و يكسب نقطة .. فوز الاهلى و الترسانة و البلاستيك و السويس و الشرقية و تعادل الاوليمبى و السكة

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(جريدة الأخبار): – عبرنا القناة و رفعنا علم مصر .. إسرائيل تعترف بنجاح العبور المصرى و تدفق المدرعات المصرية إلى سيناء .. تدمير أهداف هامة للعدو على الضفة الشرقية و الرئيس يتابع العمليات من غرفة القيادة .. القوات السورية تقتحم مواقع العدو و تحرر جبل الشيخ و عدة مراكز أخرى بالجولان

- دمرنا 11 طائرة للعدو و فقدنا 5 طائرات .. أمريكا تطالب بوقف إطلاق النار و بريطانيا تدعو لإجتماع مجلس الأمن

- منح الطلاب بالمدارس و الجامعات أجازة مفتوحة حتى صدور قرار أخر

- إنهاء العمل فى المحال العامة و المقاهى فى تمام الساعة 11 مساءً و يسرى القرار على دور السينما و المسرح

- وقف مباريات الدورى العام و النشاطات الرياضية لحين صدور قرار أخر

- ارسل الملك فيصل، حاكم المملكة العربية السعودية، برقية للرئيس السادات تقول : “نستنكر العدوان الأسرائيلى الغاشم على الأراضى المصرى ، و نؤكد وقوفنا إلى جانبكم بكل إمكانيتنا ، داعين للجيش المصرى العظيم بالنصر”.

- أصدر وزراء و سفراء 16 دولة عربية بالأمم المتحدة بياناً أعلنوا فيه باسم بلادهم تعهدهم بوضع مواردهم و إمكانيتهم تحت تصرف مصر و سوريا فى مواجهة العدوان الأسرائيلى.

- اصدرت وزارة الداخلية تنبيه يقول :”عزيزى المواطن كلنا نعرف أن العدو مصدر الشائعات؛ فواجب الوطن عليها ألا نصدقها أو نرددها حتى لا نحقق للعدو هدفه” ، كما وجه نداء أخر جاء فيه:”سيدتى نعلم مدى حرصك على سلامتك و سلامة أسرتك ، و لذا يجب تنفيذ إرشادات الدفاع المدنى عند حدوث غارة”.

- أحمد رجب فى عمود “نصف كلمة” يكتب :

“أخويا فى الميدان : أختى و أختك و الأب و الزوجة و الطفل الرضيع .. كلنا ثقة ، ثقة ، ثقة ، كلنا فى حمايتك ، كلنا ظهرك القوى المشدود .. الله معك .. الله أكبر”.

- عبد السلام داود فى عمود”علامة إستفهام” يكتب :

“عبرنا القناة .. استعدنا الضفة .. طائرتنا فوق الأراضى المحتلة .. ليس حلماً .. إنه الحق .. قل بقوة جاء الحق و زهق الباطل .. جاء يوم الحساب و لا كلام “.

- أنيس منصور فى عمود “مواقف” يكتب :

” اللهم ساعدنا على عدونا و عدوك و عدو الأنسانية كلها فى اليوم الذى انتظرناه طوال 6 سنوات .. ليس أمامنا غير السلاح لمن نهبوا أرضنا و داسوا عليها بالحديد و النار .. الحق معانا، والحق لا يموت طالما هناك سلاح يحميه وإيمان يصونه”.

( جريدة الأهرام ) : – اصدر نائب الحاكم العسكرى العام قراراً رقم 20 لسنة 1973 بتحديد نسبة البنزين التى يتم صرفها للسيارات.

- توزيع السكر الحر بالأسعار المقررة على البطاقات على أساس 50% من المقررات التموينية مع تحديد حصة فى كل محافظة للمصانع و المحال و الفنادق.

- قرار بذبح اللحوم يومى الخميس و الجمعة، وبيعها فى الأسواق أيام الجمعة و السبت فقط من كل أسبوع

- وزير الدفاع الاسرائيلى يعترف بوقوع خسائر فادحة و فقد العديد من المواقع

- بعث الرئيس الاوغندى رسالة للرئيس السادات يبلغه أن الضباط و الجنود عبروا عن رغبتهم فى الانضمام للقوات المقاتلة لاسرائيل .

- اصدر وزراء الخارجية العرب الحاضرين لاجتماعات الجمعية العمومية بالامم المتحدة بيانا يعلنون فيه تضامنهم مع مصر و سوريا فى مواجهة إسرائيل.

- مجلس الشعب يعقد جلسة إستثنائية طارئة للأطلاع على الموقف الراهن

- نيجيريا تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل .. واثينا تلغى جميع الرحلات الجوية المتجهة لتل أبيب

- بدء العمل بقيود الاضاءة و إرشادات الدفاع المدنى

- قررت السفارات المصرية و السورية بالكويت فتح مكاتب التطوع فى السفارتين لمن يريد المشاركة فى المعركة.

- يعرض للفنانة فاتن حمامة على القناة الخامسة مساء الليلة أول افلامها التلفزيونية بعنوان “اريد هذا الرجل” من بطولة الفنان أحمد مظهر و إخراج بركات.

- تعديل الخطة الاذاعية المحددة للبرامج لتتناسب مع الظروف الراهنة و حالات الطوارئ.

8 أكتوبر

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(جريدة الأخبار) : – قواتنا تتقدم و تأسر و ترد الهجوم المضاد .. ضباط و جنود الأعداء استسلموا بدبابتهم و أخرون هربوا و تركوا معداتهم .. زيادة عدد القوات المصرية فى سيناء .. خسرت إسرائيل 57 طائرة و 92 دبابة .. و خسرنا 21 طائرة و عدداً من الدبابات

- اسرائيل تعترف : القوات السورية تتقدم فى الجولان

- نداء للمواطنين بضرورة التبرع بالدم فى مراكز تجميع الدم و فى المستشفيات طوال الـ 24 ساعة، لمساعدة جرحى و مصابى المعركة

- بدء عرض مسرحية “أجمل لقاء فى العالم “، بطولة الفنانة صفاء أبو السعود، و الفنان أمين الهنيدى يومياً على مسرح محمد فريد، و مسرحية “مقالب عطيات” من بطولة الفنانة سميحة أيوب و الفنان عبد المنعم إبراهيم،على مسرح جورج أبيض.

- الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس يكتب :

”نرفض أى قرار لوقف إطلاق النار؛ فالمعركة بدأت لنستكملها .. لا طريق أمامنا سوى الحرب لإستعادة الأرض .. و الرئيس السادات يعلم من اليوم الاول له فى الحكم إنها مسئوليته الكبرى؛ فسوف نقاتل إلى أن نصل إلى ما لا يدعو إلى القتال”.

- أحمد رجب يكتب فى عمود “نصف كلمة” :

“اغلق فمك على أسرار مصر .. و اقفل أذنيك عما قد يردده عدو مهزوم .. أخونا الغالى فى الميدان ولع لنا شمعة الفرح بعد ليل الأحزان اللى طال؛ فدارى على شمعتك تقيد”.

- أنيس منصور يكتب فى عمود “مواقف”:

” يوم السبت هو يوم المغفرة عند اليهود لا يفعلون فيه شيئاَ .. لكنهم قرروا هذا السبت أن يشعلوا النار و يحرقوا و يقتلوا رجالهم فى الصحراء أمام مدافعنا، وأن يحولوا أجسادهم لعيون تبكى دماً؛ فلقد اختاروا يوم عيدهم الأكبر ليكون يوم شؤمهم الأكبر ..واختاروا المعركة فصارت مقبرة لهم “.

( جريدة الأهرام ) : – الرئيس الامريكى يقطع اجازته بعد إعلان تل ابيب عن موقفها الحرج و خسائرها الفادحة .. و يطالب مجلس الامن باصدار قرار وقف القتال

- وصول قوات جزائرية إلى القاهرة للمشاركة فى القتال تنفيذاً لقرار مجلس الثورة الجزائرى

- اعلن الرئيس الليبى معمر القذافى عن تمويل بلاده للمعركة بالأموال و البترول.

- بيان الحكومة السوفيتية : على إسرائيل أن تتحمل نتائج حماقتها.

- البابا شنودة : اعتداء اسرائيل لن يرهبنا .. و الكنائس تصلى من أجل نصر مصر.

- شيخ الازهر يحث المقاتلين على تحقيق الأمل فى إحراز النصر و تطهير الارض من المعتدين.

- بيان الادارة العامة بوزارة الداخلية لقائدى السيارات أثناء وقوع غارة : “إذا حدثت بالنهار؛ فاستمر فى السير و التزم أقصى اليمين لتفسح الطريق لسيارات الأطفاء و الأسعاف .. وإذا حدثت ليلاً؛ فاطفاً أنوارالسيارة وكذلك المحرك والجاً إلى أقرب مكان للاحتماء به”.

- اغلاق دور السينما الصيفية، حيث أن العرض بها يمتد لساعة متأخرة من الليل وذلك لا يتناسب مع القرار العسكرى الخاص بانهاء العمل فى الساعة 11 مساء.