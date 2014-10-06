“عبرنا القناة”..”إغلاق المحال 11 مساء”..”اجازة مفتوحة للطلاب”..”تعديل الخطة الإذاعية” مانشيتات الصحف في 6 أكتوبر 1973
41 عاماً مضت على حرب أكتوبر.. تلك اللحظة التى انتظرها المصريون طوال ستة سنوات خيمت عليها أثار النكسة و الهزيمة و حالة اللاسلم و اللاحرب، الزلزال الذى حطم أوهام و مزاعم إسرائيل، والناقوس الذى دق ليعلن عن إرادة المصريين و قدرتهم على تحرير أرضهم.
ما بين أخبار المعركة و المجتمع و الاقتصاد و الفن و الثقافة و أقوال الكتاب .. ترصد “اونا” يومياً أهم أحداث شهر أكتوبر 1973، وذلك من خلال ما نشرته جريدتا الأخبار و الأهرام فى ذلك الوقت.
يوم السادس من أكتوبر :
(جريدة الاهرام) : – التوتر يشمل كل جبهات القتال و يشتد فى قناة السويس .. إسرائيل تغطى تحركتها العسكرية لتصعيد الموقف بإذاعة أنباء عن نشاط عسكرى مصرى فى القناة
- القوات السورية تقف فى حالة استعداد كامل .. و طوارئ بين كل وحدات المقاومة
- وزير الخارجية المصرى و نظيره الأمريكى يلتقيان بنيويورك لبحث تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.
- الرئيس السادات يوفد بعئة من الدبلوماسيين و كبار رجال الدولة، لتهنئة الرئيس بيرون بتوليه رئاسة جمهورية الأرجنتين.
- انسحاب 100 من ممثلى الدول الأعضاء من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عند بدء كلمة وزير خارجية جنوب افريقيا، احتجاجاً على سياسة التفرقة العنصرية التى تتبعها حكومة دولته.
- الدول العربية المنتجة للبترول تطالب الشركات بزيادة أسعار الشراء بنسبة 66%، و ذلك بعد اجتماع خبراء تلك الدول فى لبنان.
- تخطيط مناطق وأسواق حرة بالقاهرة و الاسكندرية .. و لجنة من الأمم المتحدة تشترك فى تصميمها
- الانتهاء من زراعة محصول القطن الجديد 20 مارس .. حظر رى البرسيم بعد أول مايو .. وغرامة 20 جنيها للمخالف
- بحث وزير الثقافة يوسف السباعى مع عدد من الكتاب و الادباء مشروع إنشاء إتحاد الكتاب .. و لجنة للبت فى طلبات قيدهم خلال 60 يوماً .
- فرقة تحية كاريوكا تقدم مسرحيتها الجديدة “نيام .. نيام”، من بطولة الفنان فريد شوقى، وتأليف و إخراج فايز حلاوة، وذلك يومياً على مسرح ميامى الصيفى.
( جريدة الأخبار) : – العرب يرحبون بقرار رئيس زائيرى الخاص بقطع العلاقات مع اسرائيل .. و وزير الخارجية المصرى يوجه شكر بلاده
- يبدأ معهد أمناء الشرطة قبول 2000 طالب، و قد خصص الأسبوع الحالى لقبول أوراق المتقدمين من حملة الثانوية الصناعية، والثانوية العامة.
- افتتاح المعرض الشتوى لشركات مؤسسة الغزل و النسيج، بفندق سميراميس، و الذى يستمر حتى يوم 8 أكتوبر
- فى الاسبوع الخامس لدورى كرة القدم .. الاتحاد يتعادل مع الزمالك بدون أهداف و يكسب نقطة .. فوز الاهلى و الترسانة و البلاستيك و السويس و الشرقية و تعادل الاوليمبى و السكة
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(جريدة الأخبار): – عبرنا القناة و رفعنا علم مصر .. إسرائيل تعترف بنجاح العبور المصرى و تدفق المدرعات المصرية إلى سيناء .. تدمير أهداف هامة للعدو على الضفة الشرقية و الرئيس يتابع العمليات من غرفة القيادة .. القوات السورية تقتحم مواقع العدو و تحرر جبل الشيخ و عدة مراكز أخرى بالجولان
- دمرنا 11 طائرة للعدو و فقدنا 5 طائرات .. أمريكا تطالب بوقف إطلاق النار و بريطانيا تدعو لإجتماع مجلس الأمن
- منح الطلاب بالمدارس و الجامعات أجازة مفتوحة حتى صدور قرار أخر
- إنهاء العمل فى المحال العامة و المقاهى فى تمام الساعة 11 مساءً و يسرى القرار على دور السينما و المسرح
- وقف مباريات الدورى العام و النشاطات الرياضية لحين صدور قرار أخر
- ارسل الملك فيصل، حاكم المملكة العربية السعودية، برقية للرئيس السادات تقول : “نستنكر العدوان الأسرائيلى الغاشم على الأراضى المصرى ، و نؤكد وقوفنا إلى جانبكم بكل إمكانيتنا ، داعين للجيش المصرى العظيم بالنصر”.
- أصدر وزراء و سفراء 16 دولة عربية بالأمم المتحدة بياناً أعلنوا فيه باسم بلادهم تعهدهم بوضع مواردهم و إمكانيتهم تحت تصرف مصر و سوريا فى مواجهة العدوان الأسرائيلى.
- اصدرت وزارة الداخلية تنبيه يقول :”عزيزى المواطن كلنا نعرف أن العدو مصدر الشائعات؛ فواجب الوطن عليها ألا نصدقها أو نرددها حتى لا نحقق للعدو هدفه” ، كما وجه نداء أخر جاء فيه:”سيدتى نعلم مدى حرصك على سلامتك و سلامة أسرتك ، و لذا يجب تنفيذ إرشادات الدفاع المدنى عند حدوث غارة”.
- أحمد رجب فى عمود “نصف كلمة” يكتب :
“أخويا فى الميدان : أختى و أختك و الأب و الزوجة و الطفل الرضيع .. كلنا ثقة ، ثقة ، ثقة ، كلنا فى حمايتك ، كلنا ظهرك القوى المشدود .. الله معك .. الله أكبر”.
- عبد السلام داود فى عمود”علامة إستفهام” يكتب :
“عبرنا القناة .. استعدنا الضفة .. طائرتنا فوق الأراضى المحتلة .. ليس حلماً .. إنه الحق .. قل بقوة جاء الحق و زهق الباطل .. جاء يوم الحساب و لا كلام “.
- أنيس منصور فى عمود “مواقف” يكتب :
” اللهم ساعدنا على عدونا و عدوك و عدو الأنسانية كلها فى اليوم الذى انتظرناه طوال 6 سنوات .. ليس أمامنا غير السلاح لمن نهبوا أرضنا و داسوا عليها بالحديد و النار .. الحق معانا، والحق لا يموت طالما هناك سلاح يحميه وإيمان يصونه”.
( جريدة الأهرام ) : – اصدر نائب الحاكم العسكرى العام قراراً رقم 20 لسنة 1973 بتحديد نسبة البنزين التى يتم صرفها للسيارات.
- توزيع السكر الحر بالأسعار المقررة على البطاقات على أساس 50% من المقررات التموينية مع تحديد حصة فى كل محافظة للمصانع و المحال و الفنادق.
- قرار بذبح اللحوم يومى الخميس و الجمعة، وبيعها فى الأسواق أيام الجمعة و السبت فقط من كل أسبوع
- وزير الدفاع الاسرائيلى يعترف بوقوع خسائر فادحة و فقد العديد من المواقع
- بعث الرئيس الاوغندى رسالة للرئيس السادات يبلغه أن الضباط و الجنود عبروا عن رغبتهم فى الانضمام للقوات المقاتلة لاسرائيل .
- اصدر وزراء الخارجية العرب الحاضرين لاجتماعات الجمعية العمومية بالامم المتحدة بيانا يعلنون فيه تضامنهم مع مصر و سوريا فى مواجهة إسرائيل.
- مجلس الشعب يعقد جلسة إستثنائية طارئة للأطلاع على الموقف الراهن
- نيجيريا تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل .. واثينا تلغى جميع الرحلات الجوية المتجهة لتل أبيب
- بدء العمل بقيود الاضاءة و إرشادات الدفاع المدنى
- قررت السفارات المصرية و السورية بالكويت فتح مكاتب التطوع فى السفارتين لمن يريد المشاركة فى المعركة.
- يعرض للفنانة فاتن حمامة على القناة الخامسة مساء الليلة أول افلامها التلفزيونية بعنوان “اريد هذا الرجل” من بطولة الفنان أحمد مظهر و إخراج بركات.
- تعديل الخطة الاذاعية المحددة للبرامج لتتناسب مع الظروف الراهنة و حالات الطوارئ.
8 أكتوبر
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(جريدة الأخبار) : – قواتنا تتقدم و تأسر و ترد الهجوم المضاد .. ضباط و جنود الأعداء استسلموا بدبابتهم و أخرون هربوا و تركوا معداتهم .. زيادة عدد القوات المصرية فى سيناء .. خسرت إسرائيل 57 طائرة و 92 دبابة .. و خسرنا 21 طائرة و عدداً من الدبابات
- اسرائيل تعترف : القوات السورية تتقدم فى الجولان
- نداء للمواطنين بضرورة التبرع بالدم فى مراكز تجميع الدم و فى المستشفيات طوال الـ 24 ساعة، لمساعدة جرحى و مصابى المعركة
- بدء عرض مسرحية “أجمل لقاء فى العالم “، بطولة الفنانة صفاء أبو السعود، و الفنان أمين الهنيدى يومياً على مسرح محمد فريد، و مسرحية “مقالب عطيات” من بطولة الفنانة سميحة أيوب و الفنان عبد المنعم إبراهيم،على مسرح جورج أبيض.
- الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس يكتب :
”نرفض أى قرار لوقف إطلاق النار؛ فالمعركة بدأت لنستكملها .. لا طريق أمامنا سوى الحرب لإستعادة الأرض .. و الرئيس السادات يعلم من اليوم الاول له فى الحكم إنها مسئوليته الكبرى؛ فسوف نقاتل إلى أن نصل إلى ما لا يدعو إلى القتال”.
- أحمد رجب يكتب فى عمود “نصف كلمة” :
“اغلق فمك على أسرار مصر .. و اقفل أذنيك عما قد يردده عدو مهزوم .. أخونا الغالى فى الميدان ولع لنا شمعة الفرح بعد ليل الأحزان اللى طال؛ فدارى على شمعتك تقيد”.
- أنيس منصور يكتب فى عمود “مواقف”:
” يوم السبت هو يوم المغفرة عند اليهود لا يفعلون فيه شيئاَ .. لكنهم قرروا هذا السبت أن يشعلوا النار و يحرقوا و يقتلوا رجالهم فى الصحراء أمام مدافعنا، وأن يحولوا أجسادهم لعيون تبكى دماً؛ فلقد اختاروا يوم عيدهم الأكبر ليكون يوم شؤمهم الأكبر ..واختاروا المعركة فصارت مقبرة لهم “.
( جريدة الأهرام ) : – الرئيس الامريكى يقطع اجازته بعد إعلان تل ابيب عن موقفها الحرج و خسائرها الفادحة .. و يطالب مجلس الامن باصدار قرار وقف القتال
- وصول قوات جزائرية إلى القاهرة للمشاركة فى القتال تنفيذاً لقرار مجلس الثورة الجزائرى
- اعلن الرئيس الليبى معمر القذافى عن تمويل بلاده للمعركة بالأموال و البترول.
- بيان الحكومة السوفيتية : على إسرائيل أن تتحمل نتائج حماقتها.
- البابا شنودة : اعتداء اسرائيل لن يرهبنا .. و الكنائس تصلى من أجل نصر مصر.
- شيخ الازهر يحث المقاتلين على تحقيق الأمل فى إحراز النصر و تطهير الارض من المعتدين.
- بيان الادارة العامة بوزارة الداخلية لقائدى السيارات أثناء وقوع غارة : “إذا حدثت بالنهار؛ فاستمر فى السير و التزم أقصى اليمين لتفسح الطريق لسيارات الأطفاء و الأسعاف .. وإذا حدثت ليلاً؛ فاطفاً أنوارالسيارة وكذلك المحرك والجاً إلى أقرب مكان للاحتماء به”.
- اغلاق دور السينما الصيفية، حيث أن العرض بها يمتد لساعة متأخرة من الليل وذلك لا يتناسب مع القرار العسكرى الخاص بانهاء العمل فى الساعة 11 مساء.