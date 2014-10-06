ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بدمياط

تمكن رجال الكمين الدولي بدمياط برئاسة النقيب ربيع صابر مسئول خدمة الطريق الدولي من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواشي.

كان قد اشتبه أفراد الأمن في سيارة ربع نقل تحمل أرقام “63806″ نقل كفر الشيخ محملة بالمواشي وتم استيقافها ، وبفحص مستقليها وقائدها وتبين أنها قيادة “رضا زكى .ا ” -25 سنة- عاطل ومقيم بناحية صقر قريش مركز كفر الشيخ ومعه “السيد السيد .ا” - 28 سنة – ومقيم الحامول كفر الشيخ.

وبسؤالهم عن المواشى المحملة على السيارة اعترفوا بسرقتها من إحدى الحظائر بالطريق الدولي زمام قرية البصارطة ، وبتفتيش السيارة تم العثور على فرد خرطوش وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

تم ضبط المتهمين ، والتحفظ على المسروقات ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.