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تجمهر أهالي ميت أبو شيخة بالمنوفية احتجاجا على عدم استكمال الرصف بمدخل القرية

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تجمهر أهالي ميت أبو شيخة بالمنوفية احتجاجا على عدم استكمال الرصف بمدخل القرية تجمهر أهالي ميت أبو شيخة بالمنوفية احتجاجا على عدم استكمال الرصف بمدخل القرية

محافظة المنوفية

تجمهر ، صباح اليوم ، العشرات، من اهالى قرية ميت ابو شيخة بطريق ” شبين الكوم – قويسنا ” إحتجاجا على عدم الانتهاء من استكمال أعمال الرصف وتمهيد الطريق بمدخل القرية ما تسبب فى عدد من الحوداث بعد حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية.

تلقى اللواء ممتازفهمى مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بحادث تصادم ومصاب بطريق ” شبين الكوم – قويسنا ” بالقرب من قرية ميت ابو شيخة .

بالانتقال والفحص تبين ان طرفى الحادث سيارة قيادة محمد عيسى -22 سنة- سائق ودراجة نارية قيادة شخص تم نقله الى مستشفى شبين الكوم ؛ ووقع الحادث نتيجة سقوط الدراجة النارية امام السيارة .

نتج عن الحادث تجمع 25 مواطن من القرية متضررين من عدم الانتهاء من تمهيد الطريق وتسويته ؛ وعلى الفور انتقلت قيادات المركز وتم احتواء الموقف ؛ ووعد الدكتور احمد فوزى بالإنتهاء من الأعمال خلال شهر .

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