أردنية تتهم عاطل بالنصب عليها وسرقة 30 ألف جنيه بالمنيا

اتهمت موظفة بوزارة الخارجية الأردنية عاطل مصري بالتهرب من زواجها بعد إيقاعها في حبه وإحضاره من الأردن إلى مصر.

كان اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء هشام نصر يفيد بتقدم “امنة. ف.ع” -36 سنة- موظفة بالعلاقات العامة بوزارة الخارجية الاردنية مقيم محافظة أدلب المملكة الأردنية الهاشمية ببلاغ إلى مركز شرطة مغاغة تتهم فيه “محمد. ض. ا” -25 سنة- حاصل علي دبلوم مقيم قرية عباد شارونة بمغاغة بخداعها بحبه وإيهامها بالزواج منها ومن ثم إحضارها إلي القاهرة من أجل إتمام الزواج ، وحصل علي مبلغ مالي 30 ألف جنيه لتجهيز مسكن الزوجية وبعدها رفض إتمام الزواج.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد برهاني الشريف وكيل فرع البحث الجنائي بشمال المنيا حيث تبين قيام الشاب المصري بالتعرف على الفتاة الأردنية من خلال الفيس بوك.

تم ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بالواقعة ، ورفض إتمام زواجه بالفتاة الأردنية بسبب رفض أهليته ، ورفض رد المبلغ ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6084 اداري مركز مغاغة.