بالصور.. محافظ الفيوم يهنىء القوات الجوية بمناسبة انتصارات أكتوبر

قام الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، بزيارة مطار كوم أوشيم الحربى لتقديم التهنئة لضباط القوات الجوية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، وقد تم الوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الشهداء من القوات المسلحة.

وخلال الإحتفال أشاد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم بدور القوات المسلحة المصرية في تحرير كامل الأراضي المصرية والدفاع عن امن واستقرار الوطن والمواطنين واكد علي ضرورة نبذ الخلافات وتحقيق التعاون المشترك بين فئات المجتمع المختلفة لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن وطالب جموع طوائف المجتمع بالوقوف جنباً إلي جنب لتحقيق التنمية المنشودة لمصر الأم والوطن.

كما اشاد محافظ الفيوم بإحتفالات الذكري الحادية والأربعون لإنتصارات السادس من اكتوبر العظيم والتي تتزامن وتتوافق مع احتفالات الأمة الإسلامية بعيد الأضحي المبارك.