اغتيال تشادي في قنصلية تشادية بليبيا

كتب : ا ف ب منذ 5 دقائق

أعلنت وزارة الخارجية التشادية الأربعاء، أن مجهولين قتلوا مواطنا تشاديا ليل الاحد داخل القنصلية التشادية في مدينة سبها جنوب ليبيا، وأوضحت الوزارة في بيان أن "مسلحين تسلقوا جدار قنصلية تشاد في سبها بليبيا واغتالوا ببرودة مواطنا تشاديا كان داخلها".

وأضاف البيان أن "الضحية واسمه عيسى عبد الكريم شوكو، كان يعمل في بلدية بنغازي منذ 15 سنة، وكان يزور سبها وفاجأه المهاجمون في نومه".

وأشار إلى أنه "قبل هذه الجريمة رسمت كتابات معادية لتشاد على جدار القنصلية"، وأعربت تشاد في بيانها عن "قلقها الشديد من العداوة المتزايدة التي يتعرض لها مواطنوها في ليبيا" مطالبة بـ"ضرورة حمايتهم"، وحملت "السلطات الليبية كل ما قد يتعرض إليه التشاديون المقيمون في ليبيا".