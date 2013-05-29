أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

اغتيال تشادي في قنصلية تشادية بليبيا

Google+ Print
اغتيال تشادي في قنصلية تشادية بليبيا اغتيال تشادي في قنصلية تشادية بليبيا

كتب : ا ف ب منذ 5 دقائق

أعلنت وزارة الخارجية التشادية الأربعاء، أن مجهولين قتلوا مواطنا تشاديا ليل الاحد داخل القنصلية التشادية في مدينة سبها جنوب ليبيا، وأوضحت الوزارة في بيان أن "مسلحين تسلقوا جدار قنصلية تشاد في سبها بليبيا واغتالوا ببرودة مواطنا تشاديا كان داخلها".

وأضاف البيان أن "الضحية واسمه عيسى عبد الكريم شوكو، كان يعمل في بلدية بنغازي منذ 15 سنة، وكان يزور سبها وفاجأه المهاجمون في نومه".

وأشار إلى أنه "قبل هذه الجريمة رسمت كتابات معادية لتشاد على جدار القنصلية"، وأعربت تشاد في بيانها عن "قلقها الشديد من العداوة المتزايدة التي يتعرض لها مواطنوها في ليبيا" مطالبة بـ"ضرورة حمايتهم"، وحملت "السلطات الليبية كل ما قد يتعرض إليه التشاديون المقيمون في ليبيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة

الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب