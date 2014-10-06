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«إيجاد» تعلن رسميا تأجيل مفاوضات فرقاء جنوب السودان إلى 16 أكتوبر

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أعلنت وساطة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيجاد» تأجيل المفاوضات بين طرفي النزاع بجنوب السودان إلى 16 أكتوبر الجاري.
>وأضافت «إيجاد» في بيان لها، الإثنين، أن «المفاوضات بين الأطراف الجنوبية أحرزت تقدما كبيرا، حيث أبدت الأطراف المتفاوضة قدرا كبيرا من الإرادة السياسية والجدية في التفاوض حول القضايا الهامة وخاصة في تحديد الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية».
>وقالت إن «تأجيل المفاوضات جاء بغرض تمكين الأطراف لإجراء مزيدا من المشاورات حول القضايا ذات الصلة».
>ورحب البيان بإحراز تقدم في عدد من القضايا الرئيسية، لم يحددها، مطالبا المتفاوضين بالتغلب على القضايا الخلافية من أجل تحقيق السلام بجنوب السودان.
>وحثت الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع ودعم عمل المنظمات الإنسانية، وقالت إنها ستجري في الفترة القادمة مشاورات مع قادة رؤساء دول إيغاد (جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا) ورئيس جنوب السودان، سلفا كير ميا رديت، ونائبه المقال ريك مشار حول مبادئ عملية السلام.

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