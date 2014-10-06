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بالفيديو والصور.. الكردية الحسناء التي فضلت الانتحار على الوقوع في أيدي «داعش»

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لم يكن يعلم مراسل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، جابرييل جيتهاوس ،وهو يسجل تقريرا مع نساء الأكراد البيشمركة، الذين يقاتلون «داعش»، منذ ما يقرب من شهر، إنه جلس وتحدث مع الفتاة التي صارت حديث الجميع الآن، أنها بيريفان ساسون (19 عاما)، عندما تراها تظن للوهلة الأولى أنها جاءت لتسجل معاها «بي بي سي» لقاء عن حماستها للمشاركة في مسابقة لملكة جمال، ولكنها «بيريفان» اختارت الطريق الصعب وهو الوقوف في الصفوف الأمامية كتفا بكتف مع الرجال البيشمركة للدفاع عن أرضها وشرفها ضد غول «داعش».

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ألتحقت بيريفان كغيرها من المئات من نساء البيشمركة الأكراد لقتال «داعش»، لم يحول كونها فتاة من القيام بدورها في الزود عن أهلها في مدينة «كوباني» الكردية السورية، حيث تشكل النساء ما لايقل عن 30% من المقاتلين الأكراد الذين يتصدون لتقدم «داعش» لاحتلال قرية «كوباني» الكردية الاستراتيجية بين سوريا وتركيا، وجميعهن تتراوح أعمارهن بين الـ 18 والـ 35 عاما.

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صور لبيريفان ساسون من لقائها مع بي بي سي

كانت كلماتها لمراسل «بي بي سي»أشبه بنبوءة الموت فقد قالت له أنها ستنتحر بآخر طلقة من سلاحها، إذا وقعت في أيدي مقاتلي «داعش» ولن تستسلم للتنظيم الذي يشنّ حرباً جائرة على أهلها في كوباني، بحسب تعبيرها، وهو ما حدث بالفعل ففي هجوم للقوات الكردية على أحد معاقل «داعش» على مشارف «كوباني» في الرابع من أكتوبر الجاري استقبلت رئيسة الوحدة التي تقاتل فيها «بيريفان» رسالة من جهازها اللاسكلي مفادها «وداعا»، قبل أنت تطلق أخر رصاصة في سلاحها وتنتحر مفضلة الموت على الوقع أسيرة في أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي لا يحترم «الأسري» فقتل الرجال وباع النساء في سوق الرق، وأجبارهن على الزواج من مقاتلي التنظيم.

المعلومات أكدتها وسائل إعلام تركية، وأفادت المعلومة القادمة عن تلك المعركة التي دارت بين مقاتلي البيشمركة و«داعش» أن التنظيم قتل عدة أسرى من القوات الكردية بشكل بشع بعد نفاد ذخيرتهم، وأن بعض المقاتلين قاوموا حتى آخر طلقة لديهم لينتحروا بها، كي لا يقعوا أسرى بيد التنظيم.

كان المرصد السوري لحقوق الانسان أفاد بأن قيادية في وحدات حماية المرأة التابعة لوحدات حماية الشعب الكردي اقتحمت الأحد تجمعا لعناصر تنظيم «داعش» عند الأطراف الشرقية لمدينة كوباني، واشتبكت مع عناصر التنظيم، وفجرت بهم قنابل كانت بحوزتها قبل أن تفجر نفسها بقنبلة«، دون أن يذكر اسم المقاتلة، وما إذا كانت هي نفسها بيريفان، في حين ترجح معظم الترجيحات أن تكون كردية أخرى، مع العلم أن خبر الانتحارية أثار لغطاً كبيراً حول ما إذا كانت منفذته هي نفسها بيريفان.

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مقاتلة كردية قيل إنها فجرت نفسها ايضا في مقاتلين لداعش

وكانت بيريفان ساسون قد صرحت لمراسل «بي بي سي» متحدثة عن مقاتلي «داعش»: «يرتجفون عندما يرون امرأة تحمل مسدساً بينما يصورون أنفسهم للعالم بأنهم شجعان. فواحدة من نسائنا تتحلى بالشجاعة والجدارة أكثر من 100 واحد من رجالهم».

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مقاتل من داعش يمسك برأس أحد المقاتلات الكرديات المقطوعة.

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