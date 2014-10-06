طيران شرطة رأس الخيمة ينقذ سياحاً أجانب

أشاد مجموعة من السياح الأجانب من الجنسية الأوروبية بالخدمات التي قدمتها شرطة رأس الخيمة لهم، بعدما تمكن فريق من طيران الشرطة وقسم الإسعاف والإنقاذ من إنقاذهم بعد أن ضلوا الطريق في أحد جبال الإمارة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد السياح الأجانب، يفيد بأنه وثلاثة من رفاقه ضلوا الطريق في أحد الجبال، ولا يعرفون في أي مكان تركوا سيارتهم ولايعرفون حتى موقعهم.

وعلى الفور تحرك فريق قسم الإسعاف والإنقاذ إلى المنطقة التي أشار إليها أحد السياح عبر هاتفه النقال، كما تحرك فريق طيران الشرطة المكون من نقيب طيار عبد الله الشحي والملازم أول طيار فيكتور بالام والملاح الجوي علي الخنبولي وبعد بحث استمر ربع ساعة، استطاعت فريق الطيران من خلال درايتها بتفاصيل المنطقة، العثور عليهم وإخراج سيارتهم من الجبال إلى منطقة آمنة، وجميعهم كانوا بصحة وعافية.

وقال المقدم الطيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة إن المنطقة الجبلية شديدة الوعورة وبذل فريق قسم الإسعاف والإنقاذ جهوداً كبيرة قبل أن يصل فريق الطيران للمساعدة والعثور عليهم.

من جانبه قال أحد الشبان الأربعة، أوروبي الجنسية : لقد ذهبنا في رحلة ليوم واحد في الجبال للاستمتاع مع الأصدقاء، ولم أتخيل ان يصل بنا الأمر في نهاية المطاف إلى عدم معرفة طريق العودة ومكان السيارة، ولكن الحمد لله، والشكر لرجال شرطة رأس الخيمة على إنقاذنا.

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