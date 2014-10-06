أنشيلوتي يشعل حرب الكرة الذهبية مبكرا

أشعل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم فتيل "حرب" جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مبكرا، بعد أن ألمح إلى أحقية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتتويج بها، بعد أن قاد فريقه للفوز على أثلتيك بلباو بخماسية، حملت ثلاثة منها توقيعه.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي، "ليس هناك أدنى شك هذا العام بشأن الكرة الذهبية. لا يوجد أدنى شك في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن فريقه قدم الأداء "الأفضل منذ كارديف"، التي استضافت نهائي كأس السوبر الأوروبية، والتي واجه فيها "الميرينجي" إشبيلية، وانتهت لصالح الملكي بهدفين دون رد.

وأوضح "بالتأكيد هي المباراة الأفضل بعد نهائي كارديف في كأس السوبر. نحن أفضل مما كنا عليه العام الماضي في نفس التوقيت. نحتاج للاستمرارية. سلسلة النتائج جيدة كنا أكثر عناية في التعامل مع الكرات الثابتة، وحافظنا على نظافة الشباك. كل الأمور سارت على نحو جيد".

وأضاف "لقد كانت مباراة جيدة للغاية لأننا لعبنا كما نود دائما أن نظهر. الليلة سارت الأمور على نحو جيد، وجميع اللاعبين قدموا أداء كبيرا".

وتابع "المهاجمون الثلاثة كانوا رائعين. كريستيانو سجل ثلاثة أهداف وبنزيمة ثنائية، ولكن بيل عمل، وصنع هدفا. عندما يكونون بهذه الروعة وكذلك خط الوسط. لقد سنحت لنا الكثير من الفرص".