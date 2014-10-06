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«البشمركة» تصدت لهجوم «داعش» شمال العراق

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قال ضابط بقوات البشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، الاثنين، إنها تصدت لهجوم تنظيم «داعش»، واعتقلت عنصرين من التنظيم وقتلت عنصرا ثالثا خلال الاشتباكات.

وأضاف الضابط، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن «قوات البشمركة تصدت لهجوم عناصر تنظيم «داعش» من الجهة الجنوبية على بلدة ربيعة التي استعادت البشمركة السيطرة عليها قبل عدة أيام، واندلعت نتيجة ذلك مواجهات بين الطرفين».

وتابع المصدر أن «البشمركة تمكنت من اعتقال عنصرين عراقيي الجنسية خلال تلك الاشتباكات، وقتل آخر»، مرجحا سقوط «جرحى وقتلى آخرين في صفوف تنظيم الإرهابي، إلا أنه تم سحبهم قبل تراجعهم».

كانت قوات «البشمركة» المعززة بغطاء جوي من التحالف الدولي تمكنت من السيطرة على ناحية ربيعة وعدد من القرى التابعة لها منتصف الأسبوع الماضي. ولا يتسنى عادة الحصول على تعليق رسمي من «داعش» بسبب القيود التي يفرضها التنظيم على التعامل مع وسائل الإعلام.

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