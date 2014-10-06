وزير خارجية جنوب السودان: الانضمام للجامعة العربية يقرره الشعب

أكد وزير خارجية دولة جنوب السودان، برنابا بنجامين، أن مسألة الانضمام للجامعة العربية «يقررها شعب دولة جنوب السودان».

وأضاف في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته، الإثنين، «نريد أولا أن نرتب البيت الداخلي. وسوف تأتي الظروف المناسبة اجتماعيا واقتصاديا؛ لكن علاقاتنا مع كل الدول العربية قوية وطيبة».

ولفت إلى أن مباحثاته في القاهرة تؤسس لعلاقة استراتيجية جديدة مع دولة جنوب السودان يتم تتويجها بمباحثات مهمة خلال القمة المرتقبة بين كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت.

>وتحدث الوزير عن علاقات بلاده مع السودان، وقال :«العلاقات بيننا وبين جمهورية السودان تسير بشكل طيب، ورئيسا دولتي السودان على اتصال دائم يوما بعد يوم على الهاتف، ونعمل على تنفيذ اتفاقية السلام المشتركة. وبالتالي إذا تم اللقاء بالصدفة بين رئيسي دولتي السودان في القاهرة فإننا نرحب بذلك».